В Северной Македонии проходят торжественные мероприятия по случаю Дня Победы

СКОПЬЕ, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. В Скопье в среду вечером состоялись праздничные мероприятия по случаю предстоящего Дня Победы. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, торжественная программа мероприятий, организованных посольством Российской Федерации в Республике Северная Македония, включала в себя концерт с исполнением патриотических песен, чтением стихотворений военных лет и танцевальными постановками.

"В этот день мы чтим великий подвиг наших предков - отцов, дедов, прадедов, которые в результате невероятных усилий отстояли свободу и независимость нашей Родины и оставили нам мирное небо над головой", - отметил в ходе торжественного открытия концерта посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин.

Мероприятие началось с минуты молчания, после чего молодые исполнительницы Алена Мартынова и Арина Краюшкина из Электростали, являющейся городом-побратимом города Струмица, выступили с известными песнями военных лет.

Ранее в среду на филологическом факультете им. Блаже Конеского Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье состоялась акция "Георгиевская ленточка", в рамках которой все желающие могли получить символ праздника. Также в среду утром прошел молебен в память о погибших участниках войны, после чего перед зданием гостиницы "Россия" была торжественно открыта "стена памяти" с портретами участников борьбы против фашизма.

В День Победы в Северной Македонии также пройдет ряд праздничных и памятных мероприятий, среди которых возложение венков к Памятнику погибшим партизанам в окрестностях Скопье и к Могиле непобежденных в Парке революции в городе Прилеп, а также акция "Бессмертный полк" в Битоле.