"Бессмертные полки" прошли по центральным улицам дальневосточных городов в День Победы

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Шествия участников патриотической акции "Бессмертный полк" прошли в городах Дальнего Востока в четверг сразу после парадов в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной Войне. Во Владивостоке движение родственников с портретами ветеранов растянулось почти на полчаса.

Пасмурной, но теплой погодой сопроводил Владивосток "Бессмертный полк", шествие которого здесь началось в 11:00 (04:00 мск). По главной улице города - Светланской - проследовали, по оценкам организаторов, свыше 40 тыс. человек, которые шли мимо праздничных трибун около получаса.

Портрет Константин Логинова пронесла в строю его 11-летняя правнучка Кристина Погодаева. "В 1941 году он окончил Высшую военно-морскую академию, защищал Ленинград и выстоял всю блокаду, потом вернулся на родину, в поселок Тигиль Камчатской области. Прадед награжден двумя орденами Славы и Красной Звездой. Он родился в семье, где было 10 детей, и трое сыновей тогда ушло на войну, Константин бал самым старшим из них", - рассказала ТАСС участница шествия.

Второй ее прадед Александр не вернулся с войны. В 1939 году его призвали в армию и в 1941 он уже защищал Москву. За отвагу в боях награжден медалью "За оборону Москвы", а 29 августа 1942 года был убит в бою.

"В честь него назвали моего папу. Третий прадед Георгий в апреле 1943 года освобождал острова Шум-Шум и Парамушир, награжден медалью "За победу над Японией". Они сражались за Родину и подарили мне и моей семье Победу и мирное небо над головой", - сказала девочка.

Хабаровский полк

Участие в акциях в Хабаровском крае в этом году приняли около 120 тыс. человек, рассказал ТАСС председатель Общественной палаты Хабаровского края, руководитель регионального отделения "Бессмертный полк России" в регионе Андрей Белоглазов. Основное шествие состоялось в Хабаровске, с портретами своих родных прошли порядка 50 тыс. человек, в числе которых были и ветераны ВОВ, принимавшие участие в акции вместе со своими родственниками. Шествие началось сразу после военного парада, колонна прошла от парка Гайдара до площади Славы по одной из центральных улиц города - Муравьева-Амурского. У вечного огня участники акции возложили цветы.