"Бессмертные полки" прошли по центральным улицам дальневосточных городов в День Победы

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Шествия участников патриотической акции "Бессмертный полк" прошли в городах Дальнего Востока в четверг сразу после парадов в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной Войне. Во Владивостоке движение родственников с портретами ветеранов растянулось почти на полчаса.
Пасмурной, но теплой погодой сопроводил Владивосток "Бессмертный полк", шествие которого здесь началось в 11:00 (04:00 мск). По главной улице города - Светланской - проследовали, по оценкам организаторов, свыше 40 тыс. человек, которые шли мимо праздничных трибун около получаса.
Портрет Константин Логинова пронесла в строю его 11-летняя правнучка Кристина Погодаева. "В 1941 году он окончил Высшую военно-морскую академию, защищал Ленинград и выстоял всю блокаду, потом вернулся на родину, в поселок Тигиль Камчатской области. Прадед награжден двумя орденами Славы и Красной Звездой. Он родился в семье, где было 10 детей, и трое сыновей тогда ушло на войну, Константин бал самым старшим из них", - рассказала ТАСС участница шествия.
Второй ее прадед Александр не вернулся с войны. В 1939 году его призвали в армию и в 1941 он уже защищал Москву. За отвагу в боях награжден медалью "За оборону Москвы", а 29 августа 1942 года был убит в бою.
"В честь него назвали моего папу. Третий прадед Георгий в апреле 1943 года освобождал острова Шум-Шум и Парамушир, награжден медалью "За победу над Японией". Они сражались за Родину и подарили мне и моей семье Победу и мирное небо над головой", - сказала девочка.
Хабаровский полк
Участие в акциях в Хабаровском крае в этом году приняли около 120 тыс. человек, рассказал ТАСС председатель Общественной палаты Хабаровского края, руководитель регионального отделения "Бессмертный полк России" в регионе Андрей Белоглазов. Основное шествие состоялось в Хабаровске, с портретами своих родных прошли порядка 50 тыс. человек, в числе которых были и ветераны ВОВ, принимавшие участие в акции вместе со своими родственниками. Шествие началось сразу после военного парада, колонна прошла от парка Гайдара до площади Славы по одной из центральных улиц города - Муравьева-Амурского. У вечного огня участники акции возложили цветы.
Как рассказал агентству доктор медицинских наук, профессор Владимир Бондарь, прошествовавший в колонне "Бессмертного полка" вместе со всей семьей, эта акция - дань памяти участникам ВОВ.
"Важно напоминать о тех годах, сохранять историю, личную историю каждой семьи, которой коснулась война. Мы участвуем в шествии каждый год, идем с фотографией моего отца Юрия Петровича Бондаря, служившего разведчиком-наблюдателем, участвовавшего в Белорусской операции "Багратион", Рижской операции, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях. Также идем с фотографией отца жены Николая Кузьмича Кириченко, он служил в Приморье в танковых войсках, принимал участие в наступательных действиях во время Советско-японской войны", - сказал Бондарь.
Он добавил, что оба вернулись с войны победителями. Юрий Петрович получил орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, орден Славы III степени, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией". Николай Кузьмич был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Японией".
Сахалинский полк
С портретами родных, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, по улицам Южно-Сахалинска утром в четверг также прошествовала колонна "Бессмертного полка". Пронести портреты своих ветеранов решили 7 тыс. человек, а всего в области было подано около 20 тыс. заявок.
"Я принес портрет прадеда Рудинского Федора Петровича. Он служил в 202 воздушной десантной бригаде, был гвардии старший сержант. Освобождал Австрию, Венгрию и Чехословакию. Я решил присоединиться к шествию, чтобы почтить память прадеда, чтобы люди помнили и не забывали о тех, кто пролил кровь за нашу Родину", - рассказал ТАСС участник акции Тимофей Изрядный.
Об акции "Бессмертный полк"
"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".
С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Торонто (провинция Онтарио) и Монреале. В этом году акция уже состоялась 4 мая в Оттаве (провинция Онтарио), а в Торонто шествие было проведено дважды - 4 и 5 мая в разных частях города. В Торонто, по словам организаторов, в общей сложности "Бессмертные полки" собрали около 13 тыс. человек.