В Боготе состоялась акция "Бессмертный полк"

БОГОТА, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кулемякин/. Около 50 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая состоялась в среду в Боготе. Мероприятие, в котором приняли участие сотрудники российского посольства и граждане РФ, прошло в Институте культуры имени Л. Н.Толстого.

"Поздравляю всех с прекрасным и очень важным праздником. Для нас очень эмоционально важно, что мы отмечаем этот день в Колумбии, стране далекой от войны того времени. Однако когда общаешься с простыми колумбийцами, очень важно ощущать их солидарность, они знают о том вкладе, который внесла наша страна в победу над нацизмом", - сказал посол РФ в Колумбии Сергей Кошкин в беседе с корреспондентом ТАСС.

После выступления официальных лиц состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие детские коллективы школы при посольстве, а также колумбийские граждане, интересующиеся историей России.