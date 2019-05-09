Десятки тысяч человек собрались в Бишкеке для участия в акции "Бессмертный полк"

БИШКЕК, 9 мая. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч человек собрались для участия в начавшемся в четверг в Бишкеке шествии "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщили в городском Совете депутатов, который является одним из организаторов акции.

"Пока сложно назвать примерное количество участников, поскольку многие горожане и гости города в силу возраста, здоровья или иных причин присоединяются к шествию уже во время движения колонны. Но уже можно с уверенностью сказать, что участников акции не меньше, чем в прошлом году", - считают в горсовете. По его данным, в 2018 году в марше "Бессмертный полк" в Бишкеке приняли участие около 40-50 тыс. человек.

Шествие началось в расположенном на южной окраине города парке имени Героя Советского Союза Даира Асанова и завершится на находящейся в центральной части Бишкека площади Победы. В общей сложности колонна людей в сопровождении оркестров пройдет приблизительно 6,6 км по центральным улицам города. Во второй раз в "Бессмертном полке" принимает участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Ранее организаторы мероприятия призвали жителей столицы, проживающих вдоль маршрута движения колонны, поддержать участников шествия, включая в своих квартирах и домах песни военных лет. На охрану общественного порядка столичные власти в День Победы выделили около 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Впервые "Бессмертный полк" состоялся в Киргизии в 2014 году. Тогда в нем приняли участие около 1 тыс. человек. В 2016 году, несмотря на проливной дождь, количество участников составило почти 20 тыс. человек, в прошлом году - уже 40-50 тыс. жителей города. Шествие в память об участниках Великой Отечественной войны ежегодно проводится практически во всех крупных населенных пунктах Киргизии.

В 1941-1945 годах из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около 1 млн жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек. 130 тыс. из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 годов. На сегодняшний день в Киргизии осталось всего около 350 ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников.