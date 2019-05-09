Восстановленный техниками ЦВО Т-34 возглавил парад Победы в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 мая. /ТАСС/. Легендарный танк Т-34, восстановленный силами 41-й армии Центрального военного округа (ЦВО), возглавил шествие военной техники на параде Победы в Новосибирске.

"Парад возглавляет легендарный танк Т-34. Танк восстановлен и подготовлен к параду силами 41-й армии", - зачитал сообщение диктор парада.

Инициатором восстановления танка стал старший прапорщик Андрей Шуварин. Ранее бронемашина была памятником. Детали для танка собирали со всей России, а свою работу Шуварин посвятил памяти деда - старшего сержанта Александра Гавриша, который прошел всю войну в качестве водителя грузовика ("Полуторка").

В параде в Новосибирске приняли участие 2 тыс. человек. В нем были впервые задействованы бронеавтомобили "Тайфун-У", новейшие беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" 41 общевойсковой армии ЦВО. Над городом пролетел советский биплан "По-2".

Парад прошел по площади Ленина, мимо Новосибирского театра оперы и балета, одной из главных достопримечательностей города. Крупнейшее в России здание театра строилось в годы войны и было официально открыто 12 мая 1945 года. В годы войны в здании хранились эвакуированные фонды Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств им. Пушкина, дворцов-музеев Павловска и Царского Села, а также бесценные музыкальные инструменты работы Страдивари, Гварнери, Амати из государственной коллекции. С сентября 1941 года в Новосибирске размещался эвакуированный из осажденного Ленинграда симфонический оркестр Ленинградской филармонии.

После парада началось традиционное шествие "Бессмертный полк", в котором, по предварительным данным мэрии города, принимают участие 250 тыс. человек - каждый шестой житель Новосибирска.

Парады в Сибири

В Кызыле (административном центре Тувы) в параде приняли участие военнослужащие 55-й горной (мотострелковой) бригады, учащиеся Кызылского президентского кадетского училища, представители силовых структур. С особым интересом зрители наблюдали проход колонн военной техники и конный парадный расчет. Подобных кавалерийских подразделений в ВС России всего два, и одно из них дислоцировано в Туве. Завершился парад показательными выступлениями горных стрелков с холодным и огнестрельным оружием и поединками.

Участников парада в Кызыле сменило шествие колонны "Бессмертного полка". В нем приняли участие около 5 тыс. человек.

Парад Победы также прошел в Барнауле. В нем приняли участие подразделения Барнаульского гарнизонного полка, на параде прошла колонна военной техники, в том числе использовавшейся в годы войны.

"Велик вклад в победу воинов края - более 500 тыс. человек ушли на фронт в составе сибирских дивизий, которые во многом предрешили исход сражений. Более 250 уроженцев края удостоены звания Героя Советского Союза, более 240 тысяч наших земляков - почти каждый второй из ушедших на фронт отдали жизнь за победу <…> В начале войны край превратился в огромную промышленную площадку, куда переместили заводы из центра страны - край принял более 100 таких предприятий, 24 завода общесоюзного значения <…> Жители края обеспечивали фронт продовольствием - дали стране почти 200 млн пудов хлеба", - сказал на параде губернатор Виктор Томенко, который затем встал в колонну "Бессмертного полка" с портретами бабушки и дедушки.

В Барнауле шествие сопровождается гимном "Бессмертного полка" Алтайского края, который написала жительница города Анна Добромыслова. Запись песни под гитару она выложила в интернет. Песня вызвала такой интерес, что она сопровождает празднование Дня Победы в Барнауле каждый год.