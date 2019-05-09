Более 9 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Монголии

ПЕКИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Свыше 9 тыс. человек в четверг приняли участие в патриотической акции "Бессмертный полк" в городах Монголии, которая прошла при поддержке министерства обороны этой страны. Как сообщило ТАСС посольство России в Улан-Баторе, впервые по инициативе общественных организаций здесь состоялось шествие, а не просто собрания соотечественников у отдельных памятников.

Движение по случаю празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия совместной Победы в боях на реке Халхин-Гол было организовано в монгольской столице по пешему маршруту от памятника эскадрилье "Монгольский арат" до памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову, где, как и у мемориала советским воинам на холме Зайсан, состоялось возложение венков. Акция также прошла в городе Эрдэнэте (северная часть Монголии).

"Мы также будем организовывать такие марши - прошу всех вас широко участвовать в подобных мероприятиях, - заявил министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд, выступая перед общественностью Улан-Батора. - Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне".

В свою очередь посол РФ в Монголии Искандер Азизов выразил монгольской стороне искреннюю благодарность за оказанную России дружескую поддержку при проведении акции "Бессмертный полк", за активное содействие при организации мероприятия в честь важной для всех россиян даты.

"Спасибо монголам за память о нашей общей дате, спасибо за праздник, спасибо всем российским организациям соотечественников, проживающих в Монголии, монгольским ветеранам Второй мировой войны за организацию этого праздника, замечательного шествия, - подчеркнул дипломат. - Отдельное спасибо за участие и содействие этой акции, этому важному мероприятию Министерству обороны и Министерству иностранных дел Монголии, генералитету и офицерам вооруженных сил этой страны. Вечная память и слава погибшим, слава живущим ветеранам Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и оставшимся в живых монгольским ветеранам боев на Халхин-Голе".

Акция "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.