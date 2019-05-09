Более 160 тыс. жителей Югры прошли в колоннах "Бессмертного полка"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" состоялась в четверг в 137 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Точное число участников организаторам еще предстоит подсчитать, но, по их словам, примерная цифра известна - более 160 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС.

По данным региональный властей, Югра отправила на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны свыше 17 тыс. мужчин и женщин. Домой не вернулись 9587 человек. В том числе и их портреты в четверг несли жители региона в ходе "Бессмертного полка". Наиболее многочисленные шествия состоялись в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Одним из первых "Бессмертный полк" прошел в Ханты-Мансийске. Обычно погода 9 мая в муниципалитете ветреная и прохладная, однако в этом году с утра светило солнце, столбик термометра показывал более 10 градусов тепла.

Житель Ханты-Мансийска Максим Лалетин пришел с плакатами двух дедов и копией Знамени Победы. "Прадед - Владимир Лалькин - у нас воевал на Белорусском фронте, прошел всю войну, призывался из Кировской области. Имел несколько ранений. У него есть медали "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За отвагу", "За боевые заслуги". Известие о Победе он встретил в Берлине", - рассказал Лалетин.

Второй его дед Яков Андрейчиков умер на войне от болезни в 1943 году. Похоронен под Москвой в братской могиле. "Связистом был. О нем мало известно. Первую мировую прошел, участвовал на ней во французском легионе. Когда у него семья уезжала в эвакуацию, все документы были потеряны, даже фотографии деда не сохранилось <…> Такое чувство, когда иду в "Бессмертном полке" с фотографиями прадедов, будто они рядом со мной, слезы на глазах", - заметил Лалетин.

Жительница Ханты-Мансийска Светлана Зайцева также прошла в "Бессмертном полку" с фотографиями двух дедов, один из них, Иван Зайцев, прошел рядовым всю войну. "Был в плену, несколько раз бежал, после очередного побега оказался среди наших. Где встретил известие о Победе в войне - не известно. Второй мой дед - Иван Гроховский, поляк, во время войны помогал подпольщикам бить фашистов до прихода Красной Армии. После войны стал гражданином СССР и переехал в Белоруссию", - рассказала Зайцева.

Красноармеец Федюченко

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в "Бессмертном полку" в Нижневартовске. Она несла фотографию своего деда - рядового Владимира Федюченко. В своем аккаунте в Instagram она написала, что ее дед родился в 1907 году, в 1941 году был призван на фронт.

"Из архивных документов: "Красноармеец товарищ Федюченко Владимир Васильевич, будучи на службе в действующей Красной Армии, в боях с немецкими захватчиками имел два ранения. Первое ранение в 259-м Стрелковом полку, 4-й Украинский фронт, Крымская область, 1944 года. Второе ранение - 3-й Украинский фронт, Запорожская область 755-й артиллерийский полк, 1944 года…" Награжден медалью "За боевые заслуги". Мой дед никогда не рассказывал о войне, таких, как он, много", - написала глава региона.

По ее словам, о втором деде в семье известно только то, что он пропал без вести. "Ищем его", - добавила Комарова.

В "Бессмертном полку" приняли участие четыре соотечественника из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, специально приехавшие на празднование дня Победы в Ханты-Мансийск. "Сегодня они также примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы в Парке Победы и встретятся с представителями Общественной палаты Югры", - сказал представитель департамента общественных и внешних связей Югры.

После окончания шествия участники "Бессмертного полка" в Ханты-Мансийске возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы. Продолжили программу праздничных мероприятий концерт, полевая кухня для ветеранов и жителей города и выставка образцов боевой техники, вооружения и обмундирования времен войны.