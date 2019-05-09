"Бессмертный полк" собрал в Астрахани 27 тыс. человек

АСТРАХАНЬ, 9 мая. /ТАСС/. Тысячи жителей Астрахани с портретами родственников-фронтовиков пришли в День Победы на центральную улицу города, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк". В городе по-летнему тепло, и горожане начали собираться на праздник задолго до старта, пели военные песни, рассказывали истории о своих героях, поздравляли друг друга с праздником, передает корреспондент ТАСС.

В годы Великой Отечественной войны Астрахань сначала была тыловым городом - мужчины ушли на фронт, старики, женщины и дети трудились на оборонительных сооружениях, в колхозах, работали на заводах, обеспечивая военных овощами, рыбой, теплой одеждой, выполняли военные спецзаказы. С приближением линии фронта Астрахань стала прифронтовым городом - 26 июля 1942 года на него была сброшена первая немецкая бомба. Более 154 тыс. уроженцев Астраханской области участвовали в войне, из них вернулись только 78 тыс., 127 астраханцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 20 стали кавалерами ордена Славы. Война коснулась каждой семьи региона.

Спасибо за мир

Астрахань в четверг первой на Юге России приняла "Бессмертный полк". Жители города стали собираться на одной из центральных улиц напротив старинного белокаменного кремля ранним утром, когда не было еще восьми. Ромина Паткина вместе с мужем и маленькой дочерью Ульяной пришли впервые.

"Ребенок подрос, ей сейчас 4,5 года, и мы просто не могли оставаться в стороне. В руках у нас портрет моего дедушки Фатиха Асмадулова, он рано ушел на фронт, был несколько раз ранен, спас своего командира - вытащил его из горящего танка. Дедушка потерял ногу, но вернулся с войны живым и прожил еще долгую жизнь", - рассказала Паткина, передавая фотографию дедушки дочке.

"Это мой прадедушка. Мы гордимся им", - сказала девочка. Видно, что Ульяна волнуется - старательно поправляет военную пилотку на голове. Волнение чувствуется и у астраханки Елены Гордеевой, несмотря на то что в акции она участвует уже в четвертый раз. Она одета в военную форму, в руках - портрет дедушки Григория Жданова, который был трижды ранен на войне, два года жил в плену, а потом бежал, вернулся домой осенью 1945 года и прожил до 90 лет.

"Я прихожу сюда не первый год, и каждый раз меня тянет вернуться в эти ряды. Это мой долг перед моим дедушкой - пройти с его портретом в колонне. В такие моменты чувствуешь всю мощь и величие нашего народа, единение, гордость. Благодаря "Бессмертному полку" память о наших героях, об их подвиге никогда не умрет", - сказала Гордеева.

В первых рядах колонны - пожилая женщина, которая прижимает к сердцу фотографию военного. "Это портрет моего отца, я его почти не видела, он погиб под Сталинградом в 1942 году. Сейчас мне 81 год, но чувство боли до сих пор в этот день не покидает меня, - со слезами рассказывает Людмила Аксенова. - Вот, опять не могу сдержать слезы... Спасибо за мир, папочка, и всем защитникам, спасибо за то, что мы сегодня живы".

В память о погибших

В рядах "Полка" в Астрахани люди разных возрастов - пожилых поддерживают под руки внуки и правнуки, а самые юные участники шествия спят в колясках. Многие из участников одеты в военную форму: кители, тельняшки, гимнастерки. Некоторые поют военные песни - "Катюша", "Смуглянка", "Журавли", "День Победы".

Председатель областной думы Игорь Мартынов держит портрет своего деда Сергея Попова, который воевал в составе 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Морозов, который 9 мая отмечает день рождения, идет с портретом своего дедушки - Степана Шаверина.

"День Победы - это наш великий праздник, день единения жителей всей нашей страны. Это день единения духа, силы, когда мы осознаем себя великим народом, который невозможно победить", - сказал Морозов журналистам.

Колонна подходит к установленным в центре города трибунам. "Бессмертный полк" стоя встречают ветераны Великой Отечественной войны. Из колонны к ним подбегают дети и студенты, со словами благодарности они дарят им букеты сирени, гвоздики, люди постарше тоже на несколько минут приостанавливаются, чтобы крепко пожать ветеранам руки, поклониться и сказать: "Спасибо!".

Ветеран Георгий Елдышев, которому 96 лет, еще ни разу не пропускал парад. В День Победы он традиционно в костюме с многочисленными медалями. На войне он был ранен, выжил, а Победу встретил в Саратове.

"Война - бессмысленная и страшная, ужасная вещь. Праздник Победы для нас ветеранов - главный праздник, спасибо всем за память, за то, что нас помнят", - говорит Елдышев.

Колонна "Бессмертного полка" больше часа следовала по центральной улице Астрахани - от кремля до Лебединого озера. По предварительным данным пресс-службы губернатора, в этом году в акции приняли участие более 27 тыс. человек (годом ранее "Полк" насчитывал 26 тыс. - прим. ТАСС).

Парад Победы

Акции "Бессмертного полка" в Астрахани предшествовал военный парад. По данным пресс-службы Южного военного округа, в нем приняли участие около 1,3 тыс. военнослужащих, а также более 30 единиц техники. Жители и гости города смогли увидеть зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", бронеавтомобили "Тигр", "Рысь" и "Тайфун-У", бронетранспортеры, а также дивизионные пушки времен войны.

Задействованная в параде техника будет выставлена на специальной площадке, а на набережной Волги можно будет посетить корабли Каспийской флотилии. Также в честь праздника в Астрахани пройдут праздничные концерты, театрализованные представления, выставки. На набережной Волги будет работать "Фронтовой кинотеатр" в настоящей армейской палатке. В 22:00 по местному времени (21:00 мск) будет дан артиллерийский салют.