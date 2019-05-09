"Бессмертный полк" в Тбилиси прошел на фоне акции протеста и задержаний

ТБИЛИСИ, 9 мая. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" в четверг в Тбилиси в честь празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялось на фоне акции протеста и задержания пяти человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько десятков участников "Бессмертного полка" собрались у подъема к Черепашьему озеру на проспекте Чавчавадзе с фотографиями своих предков, а также с баннерами, на которых были изображены 139 героев Советского Союза - выходцев из Грузии. Участники "Бессмертного полка" прошлись к парадному входу парка Ваке, расположенного примерно в 500 м от места сбора. "Моего дядю Давида Курашвили в 1939 году призвали в армию. В 1941 году началась война. Он служил в армии в Прибалтике. Там его ранили, он попал в плен, затем сбежал и был партизаном. В 1943 году его вновь поймали немцы и расстреляли", - рассказал корреспонденту ТАСС участник "Бессмертного полка", племянник Давида Курашвили Нугзар.

В парке Ваке участников "Бессмертного полка" встретили контракцией несколько десятков человек, которые стали кричать им вслед "Позор!" "Вся эта акция "Бессмертного полка" - это проявление так называемой мягкой силы со стороны России", - сказал корреспонденту ТАСС участник контракции Давид Небиеридзе.

Сотрудники полиции в парке Ваке задержали четырех участников контракции, которые пытались ворваться в колонну "Бессмертного полка" и помешать шествию. Они обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Еще один человек был задержан за то, что пронес в парк флаг СССР, который запрещен, так как в Грузии с 2011 года действует закон "Хартия свободы", запрещающий фашистскую, коммунистическую, тоталитарную символику. По данным МВД, все задержанные сейчас находятся на свободе, а материалы переданы в суд.

"Нам создавали искусственные препятствия, но все-таки я благодарен нашим властям за то, что сегодняшнее шествие "Бессмертного полка" состоялось. <...> Это [шествие] в Грузии проводится впервые, и грузины рады и гордятся этим. Мы будем и впредь продолжать дело наших великих предков", - сообщил корреспонденту ТАСС руководитель организации "Бессмертный полк Грузии" Гулбаат Рцхиладзе, отметив, что акция в качестве шествия в Тбилиси за несколько лет состоялась впервые.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске.