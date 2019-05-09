Около 1,5 тыс. жителей Душанбе прошли в строю "Бессмертного полка"

ДУШАНБЕ, 9 мая. /Корр. ТАСС Бунафша Одинаева/. Около 1,5 тыс. жителей Душанбе прошли в четверг в строю "Бессмертного полка" к столичному Парку Победы.

"Нас переполняют чувства гордости и волнения от того, что в нашей стране поддерживают акцию "Бессмертный полк". Мои дети и внуки тоже со мной, ведь самое главное в этой акции - передать вечную память о героизме наших дедов и прадедов", - поделилась впечатлениями участница акции Мунира Рахмонова, которая пришла с семьей.

Организатором "Бессмертного полка" в Душанбе стало посольство России и представительство Россотрудничества в Таджикистане.

Единение людей

Уже во время сбора настроение участников было приподнятым, звучала музыка, люди фотографировались, поздравляли друг друга с праздником, обменивались впечатлениями. У многих на глазах выступили слезы. Здесь же начали петь самые известные песни о войне - "Калинка", "День Победы". Подняв портреты своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла "однополчане" двинулись к парку Победы.

"Мы очень благодарны всем, кто организовал и кто участвовал в акции. Весь полк был охвачен единым порывом, ощущался особый дух, объединивший всех нас", - сказала Лейла Бурнашева. "Каждый год мы всей семьей участвуем в акции, чтобы почтить память наших предков", - добавила она.

Организаторами акции был предоставлен транспорт для пожилых людей, которых было немало, или для тех, кому было сложно передвигаться пешком. Расстояние от места сбора до столичного парка Победы, который расположен на холме, составляет не меньше трех километров. Однако многие участники акции отказывались от автобусов и присоединялись к "Бессмертному полку". В этом шествии чувствовалось единение людей, взрослых и детей, которые с воодушевлением шли вместе, распевая песни. Волонтеры помогали людям преклонного возраста, раздавали воду желающим. У всех на груди красовались георгиевские ленточки.

Помним и чтим

"Для нашей семьи, в которой мой отец и дядя ушли на фронт, этот праздник считается семейным. И хотя их уже нет в живых, мы всегда собираемся всей семьей, с детьми и внуками, и чтим их память", - сказал корр. ТАСС Тошев Саидахмад. Показывая портреты своего отца и дяди, он с гордостью сказал, что отец - Мумин Тошев прошел войну, участвовал в боях за освобождение Ленинграда, брат отца Ибрагим Тошев погиб в 1942 году при освобождении Смоленска.

"Прадедушка моего зятя Баймухамед Бахтияров погиб в самом начале войны в 1941 году под Орлом, и сегодня его правнук и праправнучка пришли с нами", - добавила Лейла Бурнашева.

Наряду со взрослыми шагали дети и подростки. Некоторые из них были одеты в камуфляжную одежду с пилотками на головах. "Отрадно видеть, что и молодые люди, и дети с таким же энтузиазмом принимают эту эстафету от предыдущих поколений, и передают ее следующим. Дети должны воспитываться на таких примерах, чтобы эта святая традиция не угасала", - подчеркнула Лейла.

Колонны "Бессмертного полка" в Парке Победы почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Впервые в Таджикистане акция "Бессмертный полк" прошла в 2016 году.