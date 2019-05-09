В "Бессмертном полку" в Пскове приняла участие делегация с родины Знамени Победы

"Бессмертный полк" в Пскове начал шествие в 11:00 мск, сразу после завершения парада. Однако участники акции начали собираться задолго до ее начала: с 9:00 неподалеку от центральной площади люди с портретами в руках поздравляли друг друга с праздником. Среди них Галина Ермилова из Идрицы, которая приехала в Псков специально, чтобы принять участие в шествии.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее назвал Идрицу местом рождения "одного из ключевых символов славы российского оружия, силы нашего народа и нашей страны". В феврале этого года региональные парламентарии внесли изменения в закон "О копии Знамени Победы" и установили "День празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом", который с 2019 года отмечается 30 апреля.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружен над рейхстагом и стал Знаменем Победы - символом полного разгрома фашистской Германии.

ПСКОВ, 9 мая. /ТАСС/. Делегация из поселка Идрица Себежского района Псковской области, который считается родиной Знамени Победы, приняла участие в акции "Бессмертный полк" в Пскове. В составе делегации - жительница блокадного Ленинграда, узники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и представители муниципальных властей, вместе с участниками акции они в День Победы прошли по центральным улицам Пскова, передает коррепондент ТАСС.

"Когда война началась, мне был год и четыре месяца. Всю блокаду мы прожили в Питере, а когда мы приехали в поселок Идрица, мне было четыре года, но я помню, что были пленные немцы, двое, которые нам в поселке рубили хату. Спустя годы папу отзывали в Питер, но мы отказались, остались в Идрице. Отец, сестры, прошли всю войну. Помню, что у папы было много орденов, "Красная Звезда", орден "За оборону Ленинграда", у него была вся грудь в орденах", - сказала собеседница.

В ожидании начала акции некоторые из участников рассказывали друг другу малоизвестные факты о военных событиях. Например, далеко не все знают, что Знамя Победы над рейхстагом практически одновременно водрузили несколько штурмовых групп. Официально считается, что это сделали красноармейцы Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Однако в числе первых, кто забрался на крышу здания, был уроженец Псковской области Михаил Минин.

"При взятии рейхстага штурмовых групп было девять, и было выдано девять красных полотнищ. Пскович Михаил Минин под командованием капитана Макова одним из первых водрузил знамя. Мы поднимали документы, подтверждено, что они были первыми. И даже Кантария в своих воспоминаниях говорит, что, когда они подняли знамя, действительно, флаг уже был. Я не приуменьшаю подвиг Кантарии, но я всегда говорю, что они все были первыми, в том числе и Минин, уроженец Псковской области", - рассказал ТАСС председатель псковской региональной общественной организации "Историческая память" Павел Дроздов.

"Река с сильным течением"

В прошлом году в псковском "Бессмертном полку" приняло участие порядка 15 тыс. человек. В этом году точное количество участников пока не называется, оно будет известно только к вечеру. Но уже сейчас понятно, как говорят организаторы, что акция получилась массовой. Людей пришло столько, что колонна растянулась на несколько километров, а центральная улица города - Октябрьский проспект - больше стала напоминать оживленную реку с сильным течением.

"В этом году у нас получилась массовая акция, людей пришло много, и погода благоприятствует: солнечно и тепло. Чтобы обеспечить безопасность движения колонны, мы в этом году в два раза больше подготовили волонтеров. Это члены регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Маршрут у нас стандартный: по Октябрьскому проспекту до Зеленого театра под открытым небом, где проходит концерт", - пояснила ТАСС один из организаторов акции Екатерина Родина.

Плечом к плечу под аплодисменты зрителей и под музыку военных лет мимо проходят жители, ветераны Великой Отечественной войны, а также боевых действий в Чечне и в Афганистане, юнармейцы, руководители разных структур и ведомств. С горожанами в колонне "Бессмертного полка" губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Вместе с семьей он несет портреты своего деда, полковника Николая Хрипко, а также деда супруги - Михаила Андреева.

"Моего дедушку немцы пытались отправить по железной дороге в Берлин на работы, но он устроил побег из вагона. Вместе с ним сбежали и другие пленные, но часть из них оккупанты нашли и расстреляли. А дедушка спасся - убегая, он залез на дерево, там сильно замерз и потерял сознание, упал в сугроб, и это его спасло - собаки не почувствовали следа", - рассказал ТАСС глава региона.

"В итоге прошел всю войну, а потом долгие годы нес службу в армии. А вот - дедушка супруги, Михаил Андреев, он защищал Псковскую область и имеет две медали "За отвагу", - добавил он.

Платок из тысячи лоскутов

Вдоль проспекта, по всему маршруту следования полка, выстроились тысячи жителей. Проходящую колонну встречали цветами, аплодисментами и криками "Ура!". То и дело в толпе раздавались возгласы: "Спасибо деду за Победу!". Некоторые жители выглядывали из окон, выходили на балконы, аплодировали.