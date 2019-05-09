Более 60 тыс. участников "Бессмертного полка" и "Наследников Победы" прошли по Ставрополю

Накануне Дня Победы в Ставрополе прошел сильный ливень, возможные дожди прогнозировали и в праздничный день. Но, несмотря на облачность, 9 мая город встретил солнечной погодой. Тысячи людей пришли в центр Ставрополя, чтоб увидеть парад. Для удобства зрителей на площади впервые в этом году были установлены масштабные экраны, на которых шла трансляция.

СТАВРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны первыми прошли по центральной площади Ставрополя перед началом военного парада 9 мая. Следом за ними - почти 500 воспитанников детских садов города в рамках акции "Наследники Победы", а затем - порядка 60 тыс. участников шествия "Бессмертного полка", передает корреспондент ТАСС.

Первыми по главной площади города прошли ветераны, затем - участники акции "Наследники Победы" в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны, которые подарили цветы ветеранам и поздравили с годовщиной со Дня Победы. "Участниками акции "Наследники победы" стали 479 детей, сопровождали их родители, многие из них в День Победы также были в форме военных лет", - сообщили ТАСС в администрации города.

Как рассказала ТАСС жительница Ставрополя Александра, она пришла на парад с сыном Егором, участником акции. "Сын у меня в форме военного летчика, специально искали форму, в том числе и летный шлем. Обязательно рассказываем ему о значении Дня Победы, стараемся, чтобы он чтил память бойцов Великой Отечественной войны, на парад ходим всегда, невзирая на погоду", - сказала она.

Затем военным парадом по площади прошли более 1,5 тыс. военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники. По данным пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), по городу проехали бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", реактивные системы залпового огня "Град-М" и "Ураган", зенитные установки и ракетные комплексы "Искандер-М". Принимал парад командующий 49-й армией ЮВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

"9 мая - священная дата в истории нашей страны и всего мира. Она объединяет людей разных поколений. Наполняет бесконечным уважением к тем, кто вынес тяжелые испытания на фронте и в тылу. Сколько бы лет ни прошло с мая 1945-го года, мы никогда не забудем мужества и стойкости поколения победителей", - сказал во время проведения парада губернатор Владимир Владимиров.

"Бессмертный полк" и праздник для города

После военного парада на центральную площадь Ставрополя вошли участники шествия "Бессмертного полка", колонна прошла по улицам города к мемориалу "Вечная слава", где возложили цветы к вечному огню. Движение колонны продолжалось более полутора часов, горожане несли портреты своих героев, призванных на войну из разных регионов страны.

"Мой дедушка был призван на фронт из Дагестана. С первых дней войны служил в мотострелковом полку, получил тяжелое ранение, в 1942 году из госпиталя был взят в плен, до конца войны их перегоняли то в Германию, то в Бельгию и так далее. Когда вернулся на родину, то еще отсидел 10 лет. После он стал учителем начальных классов, в своем районе его все знали и уважали", - рассказала участница шествия Марина Гаджиева.

Жительница Ставрополя Татьяна Акимова несла в руках сразу четыре портрета - мамы, отца и двух маминых братьев. "Все четверо воевали. Отец служил в рядах Первого Украинского фронта, в 1945 году был ранен, мама служила в батальоне связи, была ранена в голову под Ригой. Конечно, про войну рассказывали, мама всегда говорила - все выдержим, только бы войны не было, настолько там страшно было", - рассказала участница шествия.

В День Победы в Ставрополе также выступил сводный детский тысячный хор, который исполнил военные песни. Вечером песню "День Победы" исполнят и жители города - она будет звучать одновременно в эфирах всех радиостанций и телеканалов региона, а горожане все вместе будут петь ее на трех площадках - Александровской площади, Крепостной горе и на площади Святого Князя Владимира.

Ставрополье в годы войны

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 320 тыс. жителей Ставропольского края, домой не вернулись более половины из них. Ставропольский край с первых дней войны стал местом подготовки боевых резервов, в городах-курортах были развернуты эвакуационные госпитали, которые принимали тысячи раненых бойцов. Медики только одного города Кисловодска смогли вернуть в строй около 600 тыс. солдат.

Осенью 1941 года немецко-фашистские войска начали авиаудары по железнодорожным узлам региона. В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. Регион был полностью освобожден 25 января 1943 года. По данным Государственного архива Ставропольского края, за пять с половиной месяцев оккупации в регионе погибли более 32 тыс. человек.

После освобождения от оккупации в крае начали восстановление заводов, колхозов, больниц, школ. Жители региона начали производство продуктов для государства и армии. Мужчин, отправившихся на фронт, в работе заменили женщины и подростки. В крае было организовано 250 женских тракторных бригад, нехватку механизаторов компенсировали обучением более 25 тыс. трактористов из числа колхозниц, студентов и учащихся.