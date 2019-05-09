Чемпионка мира по высшему пилотажу пролетела над шествием "Бессмертного полка" в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" в Ярославле объединило более 25 тыс. человек. В первых рядах прошел губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он присоединился к шествию с портретом своего деда - Героя Советского Союза Тимофея Федоровича Кармацкого, передает корреспондент ТАСС.
"Он всегда для меня был примером. Нечасто рассказывал о войне, но я хорошо помню его фронтовые истории, его подвиг в Белгородской области. Рад, что сегодня так много ярославцев вышли почтить память героев своей семьи, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны", - рассказал ТАСС глава региона.
Тимофей Кармацкий был заместителем командира 1-й батареи 29-й гаубичной артиллерийской бригады 839 гаубичного артиллерийского полка. Участвовал в боях на Воронежском фронте. Высшую награду, медаль "Золотая Звезда", получил за мужество, проявленное в битве за Грайворон в марте 1943 года. Именем Кармацкого названа улица в Тюмени.
В этом году День Победы в Ярославле встретил знаменитый альтист и дирижер Юрий Башмет. Фестиваль маэстро проходит в Ярославле с 1 по 9 мая. "Это (участие в "Бессмертном полку" - прим. ТАСС) невероятно мощная эмоциональная ситуация, которую впервые в жизни я испытал именно в Ярославле. Я уже второй раз участвую в акции в этом городе. Я считаю, что это потрясающе, и если бы не было наших победителей, то, может быть, и нас бы не было", - сказал Башмет журналистам.
Музыкант принял участие в шествии с портретом своего деда Бориса Абрамовича Башмета. Родственник артиста дошел до Берлина, вернулся с войны и прожил долгую жизнь. Башмет признался, что дедушка всегда помогал ему, поддерживал занятия музыкой. "Он был запевалой, замечательный, очень достойный человек, красавец", - рассказал маэстро.
На шествие всей семьей
В теплую солнечную погоду над центром Ярославля, прямо над участниками акции, пролетели самолеты военных лет Ил-2. Также фигуры высшего пилотажа исполнила многократная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.
В колонне "Бессмертного полка" в Ярославле прошли и те, кто ежегодно приходит с портретами фронтовиков, и те, кто участвуют в акции впервые. "Мы с мужем и дочерью в этом году впервые участвуем в шествии. Мой дедушка, Василий Лазебный, был призван в 1941 году из Улан-Удэ. Он прошел всю войну, освобождал Вену, имеет награды за мужество, проявленное в бою, мы гордимся им", - рассказала педагог Елена Сергеева.
Член регионального штаба ОНФ, учитель истории и обществознания Жанна Торхова пришла на Волжскую набережную с портретом своего прадедушки Василия Волчихина, погибшего в 1941 году под Псковом. Многие годы семья ничего не знала о его судьбе, родственникам пришлось обращаться в архив.
"В документах, которые были найдены нашей семьей, записано, что он был стрелком 398 полка, погиб на реке под Псковом. Форсировали реку, он не выплыл. Память о прадедушке у нас поддерживает мой папа. Мы собираемся взять землю с места рождения прадедушки в Ярославской области и отвезти в Псковскую область, в ту реку, где он погиб, таким образом отдать дань памяти", - поделилась Торохова.
Вместе с Жанной на акцию пришли ее родители, сестра и шестилетний сын. "Он знает про своего прапрадеда, ездит с нами к памятнику, который стоит на его родине, и поет песню "От героев былых времен". Он очень хотел пойти с нами, для него это важно", - рассказала Торхова.
Евгений Таджибаев пришел на шествие с семьей. Он пронес в "Бессмертном полку" портрет прадеда - Героя Советского Союза, летчика Николая Карабулина. "Это мой прадедушка по маминой линии Карабулин Николай Михайлович. В его честь у нас в городе названа улица, и, возможно, будет названа развязка. Он был летчиком, у него 63 успешных боевых вылета, участвовал в Сталинградском сражении", - рассказал Таджибаев.
Семья Евгения ездила на место гибели Николая Карабулина в Курскую область. "Он погиб в 43-м году, в последний вылет был под Курском, он сопровождал боевые машины, но был подбит. Два года назад мы ездили в эти места, там установлен мемориал. Я очень горжусь своим прадедом", - добавил Таджибаев.