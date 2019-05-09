Чемпионка мира по высшему пилотажу пролетела над шествием "Бессмертного полка" в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" в Ярославле объединило более 25 тыс. человек. В первых рядах прошел губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он присоединился к шествию с портретом своего деда - Героя Советского Союза Тимофея Федоровича Кармацкого, передает корреспондент ТАСС.

"Он всегда для меня был примером. Нечасто рассказывал о войне, но я хорошо помню его фронтовые истории, его подвиг в Белгородской области. Рад, что сегодня так много ярославцев вышли почтить память героев своей семьи, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны", - рассказал ТАСС глава региона.

Тимофей Кармацкий был заместителем командира 1-й батареи 29-й гаубичной артиллерийской бригады 839 гаубичного артиллерийского полка. Участвовал в боях на Воронежском фронте. Высшую награду, медаль "Золотая Звезда", получил за мужество, проявленное в битве за Грайворон в марте 1943 года. Именем Кармацкого названа улица в Тюмени.

В этом году День Победы в Ярославле встретил знаменитый альтист и дирижер Юрий Башмет. Фестиваль маэстро проходит в Ярославле с 1 по 9 мая. "Это (участие в "Бессмертном полку" - прим. ТАСС) невероятно мощная эмоциональная ситуация, которую впервые в жизни я испытал именно в Ярославле. Я уже второй раз участвую в акции в этом городе. Я считаю, что это потрясающе, и если бы не было наших победителей, то, может быть, и нас бы не было", - сказал Башмет журналистам.

Музыкант принял участие в шествии с портретом своего деда Бориса Абрамовича Башмета. Родственник артиста дошел до Берлина, вернулся с войны и прожил долгую жизнь. Башмет признался, что дедушка всегда помогал ему, поддерживал занятия музыкой. "Он был запевалой, замечательный, очень достойный человек, красавец", - рассказал маэстро.

На шествие всей семьей

В теплую солнечную погоду над центром Ярославля, прямо над участниками акции, пролетели самолеты военных лет Ил-2. Также фигуры высшего пилотажа исполнила многократная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.

В колонне "Бессмертного полка" в Ярославле прошли и те, кто ежегодно приходит с портретами фронтовиков, и те, кто участвуют в акции впервые. "Мы с мужем и дочерью в этом году впервые участвуем в шествии. Мой дедушка, Василий Лазебный, был призван в 1941 году из Улан-Удэ. Он прошел всю войну, освобождал Вену, имеет награды за мужество, проявленное в бою, мы гордимся им", - рассказала педагог Елена Сергеева.