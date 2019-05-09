День Победы отметили в регионах Грузии

ТБИЛИСИ, 9 мая. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, помимо Тбилиси, состоялись и в других крупных грузинских городах - Поти, Гурджаани, Батуми и Озургети. Об этом в четверг сообщает Первый канал Грузинского общественного вещания.

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

В Батуми (Аджарская Автономная Республика) глава правительства Торнике Рижвадзе, мэр города Лаша Комахидзе и местные жители возложили цветы к могиле участника Второй мировой войны, капитана дальнего плавания Анатолия Качаравы. "Это [победа над фашизмом] является важным явлением не только для отдельных стран, а для всего мира. Я хочу поздравить наших ветеранов и пожелать им долгих лет жизни", - отметил глава правительства Аджарии после церемонии возложения цветов.

В городе Озургети (край Гурия) возложили цветы к мемориалу участникам Великой Отечественной войны. По инициативе губернатора края Зураба Насрии, 12 ветеранам, проживающим в Гурии, было передано по 500 лари (более $183) в качестве единовременной помощи. "9 мая является днем Победы для всех тех людей, которые боролись против фашизма и внесли особый вклад в это дело. К сожалению, количество ветеранов из года в год сокращается. Нашим долгом является следить за этими людьми, заботиться о них и уважать должным образом", - цитирует Насрию Первый канал.

Между тем в Гурджаани (край Кахети) торжественные мероприятия по случаю победы над фашизмом состоялись у памятника главному герою грузинского фильма про Великую Отечественную войну "Отец солдата" Георгию Махарашвили. "Во время войны я был в Курске. Там меня ранили. Война - это страшная вещь. Мир должен быть. Лучше мира ничего нет", - сказал 94-летний ветеран ВОВ Иосиф Бециашвили, который также присутствовал на торжественном мероприятии в Гурджаани.

В кафедральном соборе города Поти (край Самегрело - Земо-Сванети), в свою очередь, отслужили панихиду по погибшим на войне, после чего представители местных властей, а также жители возложили цветы к мемориалу Славы.

В годы Великой Отечественной войны на фронт отправился каждый пятый житель Грузии, население которой тогда составляло около 3,5 млн человек. Не вернулся почти каждый второй - около 300 тыс. человек.