{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День Победы - 2019

"Бессмертный полк" прошел по центру Берлина, собрав около 3 тыс. человек

Участники акции возложили цветы к памятнику павшим советским воинам
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Вячеслав Филиппов/ТАСС
© Вячеслав Филиппов/ТАСС
© Вячеслав Филиппов/ТАСС

БЕРЛИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. "Бессмертный полк" в четверг прошел под песни военных лет от символа Берлина - Бранденбургских ворот - до памятника павшим советским воинам в парке Тиргартен, передает корреспондент ТАСС. По окончании шествия его участники возложили цветы к мемориалу, была объявлена минута молчания.

Спецпроект на тему
1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

Как сообщила корреспонденту ТАСС координатор движения в столице ФРГ Яна Заугарова, к акции в Берлине в этом году присоединились около 3 тыс. человек. "Акция прошла, как всегда, душевно, несмотря на пасмурную погоду. Участников было примерно, как в прошлом году, может быть немного больше, - пока трудно оценить, но примерно около 3 тыс.", - отметила она.

"Это берлинцы и около 70% - приезжие, можно сказать люди со всего мира", - сообщила Заугарова. По ее словам, после шествия впервые для всех желающих была организована экскурсия к зданию Рейхстага, по Тиргартену и к так называемому фюрербункеру - месту, где находилось последнее убежище Гитлера.

"Все участники очень дисциплинированно собрались. Было много слез, много трогательных моментов", - заметила координатор акции.

На эту тему
Акция "Бессмертный полк". История и организаторы

"Бессмертный полк" собрался в германской столице уже в 5-й раз, всего же акция, по данным посольства РФ в ФРГ, была организована в 21 немецком городе разных федеральных земель, в том числе в Бремене, Гамбурге, Ганновере, Магдебурге, Мюнхене и других. В Дахау участники возложили цветы к памятнику, затем продолжили шествие к Свято-Воскресенской часовне на территории бывшего концлагеря Дахау. "Однополчан" тепло приветствовали собравшиеся на территории мемориального комплекса. При приближении колонны к памятнику советскому воину-освободителю раздавались бурные аплодисменты, люди выкрикивали спасибо и вставали рядом.

"Бессмертный полк"

История "Бессмертного полка" началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.

Ожидается, что в этом году в Москве в акции примет участие порядка миллиона человек. В целом же "Бессмертный полк" уже вышел за пределы России. На сей раз к акции присоединилось свыше ста государств, где порядка 200 координаторов помогли провести мероприятие более чем в 500 городах. Люди из Копенгагена, Женевы, Рима, Стамбула, Лиссабона, Нью-Йорка, Манчестера, Торонто, Хошимина, Гонконга, пяти городов Израиля и других стран, в том числе Сирии, приняли в нем участие.

Только шествиями мероприятие не ограничивается: на сайте "Бессмертного полка" все желающие могут создать страничку своих родных и рассказать о боевом пути, жизни семьи до и после войны. Ежедневно здесь появляются тысячи новых историй.

Теги
ГерманияДень Победы - 2019
В Днепропетровской области Украины открыли четыре дела за нарушения закона в День Победы
В некоторых районах региона были составлены протоколы об административных нарушениях за использование георгиевской ленточки
Читать полностью