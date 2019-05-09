"Бессмертный полк" прошел по центру Берлина, собрав около 3 тыс. человек

БЕРЛИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. "Бессмертный полк" в четверг прошел под песни военных лет от символа Берлина - Бранденбургских ворот - до памятника павшим советским воинам в парке Тиргартен, передает корреспондент ТАСС. По окончании шествия его участники возложили цветы к мемориалу, была объявлена минута молчания.

Как сообщила корреспонденту ТАСС координатор движения в столице ФРГ Яна Заугарова, к акции в Берлине в этом году присоединились около 3 тыс. человек. "Акция прошла, как всегда, душевно, несмотря на пасмурную погоду. Участников было примерно, как в прошлом году, может быть немного больше, - пока трудно оценить, но примерно около 3 тыс.", - отметила она. "Это берлинцы и около 70% - приезжие, можно сказать люди со всего мира", - сообщила Заугарова. По ее словам, после шествия впервые для всех желающих была организована экскурсия к зданию Рейхстага, по Тиргартену и к так называемому фюрербункеру - месту, где находилось последнее убежище Гитлера. "Все участники очень дисциплинированно собрались. Было много слез, много трогательных моментов", - заметила координатор акции.

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