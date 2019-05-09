"Бессмертный полк" прошел по центру Берлина, собрав около 3 тыс. человек

БЕРЛИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. "Бессмертный полк" в четверг прошел под песни военных лет от символа Берлина - Бранденбургских ворот - до памятника павшим советским воинам в парке Тиргартен, передает корреспондент ТАСС. По окончании шествия его участники возложили цветы к мемориалу, была объявлена минута молчания.
Как сообщила корреспонденту ТАСС координатор движения в столице ФРГ Яна Заугарова, к акции в Берлине в этом году присоединились около 3 тыс. человек. "Акция прошла, как всегда, душевно, несмотря на пасмурную погоду. Участников было примерно, как в прошлом году, может быть немного больше, - пока трудно оценить, но примерно около 3 тыс.", - отметила она.
"Это берлинцы и около 70% - приезжие, можно сказать люди со всего мира", - сообщила Заугарова. По ее словам, после шествия впервые для всех желающих была организована экскурсия к зданию Рейхстага, по Тиргартену и к так называемому фюрербункеру - месту, где находилось последнее убежище Гитлера.
"Все участники очень дисциплинированно собрались. Было много слез, много трогательных моментов", - заметила координатор акции.
"Бессмертный полк" собрался в германской столице уже в 5-й раз, всего же акция, по данным посольства РФ в ФРГ, была организована в 21 немецком городе разных федеральных земель, в том числе в Бремене, Гамбурге, Ганновере, Магдебурге, Мюнхене и других. В Дахау участники возложили цветы к памятнику, затем продолжили шествие к Свято-Воскресенской часовне на территории бывшего концлагеря Дахау. "Однополчан" тепло приветствовали собравшиеся на территории мемориального комплекса. При приближении колонны к памятнику советскому воину-освободителю раздавались бурные аплодисменты, люди выкрикивали спасибо и вставали рядом.
"Бессмертный полк"
История "Бессмертного полка" началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.
Ожидается, что в этом году в Москве в акции примет участие порядка миллиона человек. В целом же "Бессмертный полк" уже вышел за пределы России. На сей раз к акции присоединилось свыше ста государств, где порядка 200 координаторов помогли провести мероприятие более чем в 500 городах. Люди из Копенгагена, Женевы, Рима, Стамбула, Лиссабона, Нью-Йорка, Манчестера, Торонто, Хошимина, Гонконга, пяти городов Израиля и других стран, в том числе Сирии, приняли в нем участие.
Только шествиями мероприятие не ограничивается: на сайте "Бессмертного полка" все желающие могут создать страничку своих родных и рассказать о боевом пути, жизни семьи до и после войны. Ежедневно здесь появляются тысячи новых историй.