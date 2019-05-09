Память участников северных конвоев почтили в Архангельске акцией "Бессмертный экипаж"

АРХАНГЕЛЬСК, 9 мая. /ТАСС/. Жители Архангельска в ходе шествия "Бессмертного полка" почтили память участников северных конвоев, сформировав отдельную роту "Бессмертный экипаж". Родственники моряков, курсанты Арктического морского института им. В. И. Воронина, воспитанники Архангельской школы Соловецких юнг и кадеты Архангельского морского кадетского корпуса пронесли более тысячи портретов, в том числе 150 фотографий участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции, передает корреспондент ТАСС.

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"У нас тысяча портретов участников северных конвоев, сто портретов моряков тралового флота, потому что рыболовецкие суда в войну были мобилизованы, и 150 портретов иностранных моряков из Великобритании, США, Франции, Канады и Австралии. Мы каждый год у клуба "Русский конвой" в Англии спрашиваем разрешение, пишем письмо от "Братства северных конвоев", они дают официальный документ за подписью руководителя Дэвида Крейга о том, что они разрешают от имени ветеранов Великобритании пронести портреты участников конвоев в День Победы в Архангельске", - сказал ТАСС координатор акции Георгий Гудим-Левкович.

Союзники в одном строю

Идея "Бессмертного экипажа" появилась в 2015 году на Соловках. В июле 2015 года на островах открылся Всероссийский слет ветеранов Соловецкой школы юнг. На торжественном митинге учащиеся Архангельской школы соловецких юнг дали ветеранам клятву верности боевым традициям.

"И впервые прошли строем с портретами павших в морских сражениях, - вспоминает собеседник агентства. - В 2016 году к 75-летию первого конвоя "Дервиш" в институте им. Воронина была сделана выставка 100 портретов участников конвоев - 50 из СССР, 50 из стран антигитлеровской коалиции. В 2017 году мы связались с клубом "Русский конвой" в Лондоне, они идею одобрили. Ведь в живых остались единицы: в Архангельске живы всего четыре непосредственных участника конвоев, в Великобритании и США тоже почти никого не осталось. Самому молодому 90 лет - в войну это были юнги".

По словам Гудим-Левковича, каждый год из Великобритании обращаются родственники моряков с просьбой пронести в Архангельске портреты. В этом году Георгий идет с фотографией англичанина Генри Роберта Фокса. "К нам обратилась его внучка Сью Блэк: у них сохранилась единственная фотография Генри Роберта. Ему было уже 45 лет. Он участвовал в Первой мировой войне и пошел добровольцем на Вторую", - рассказывает координатор акции.

Фокс погиб в 1943 году, когда конвой RA-53 возвращался в Англию, его судно "Ричард Блэнд" было торпедировано немецкой подлодкой. Капитан приказал спустить две спасательные шлюпки, но они пропали в снежном шквале. На борту "Ричарда Блэнда" оставались 63 человека, мест в оставшихся шлюпках на всех не хватало. "Капитан Лоуренс Дадд сказал, что останется на борту с теми, кто пожелает, Генри Роберт Фокс остался, судно было торпедировано вновь и затонуло…", - передает рассказ внучки британца Гудим-Левкович.

Моряки севера

Степан Панфилов идет в колонне "Бессмертного экипажа" с портретом отца - Томас Макадам был радистом в британской миссии в Архангельске. Мама Степана Капитолина и Томас собирались пожениться, но не получилось. Макадам в 1945 году вернулся в Великобританию и не знал, что в 1946 году у него в Архангельске родился сын.

"Это был 1945 год, он не был обременен никакими узами, встретились двое молодых, полюбили друг друга, получился я и очень этому рад. В 1945 году миссия закончился, я родился в 1946-м", - говорит Панфилов. В конце 1990-х он решил разыскать отца, писал в Англию, затем ВВС (Би-би-си) показали о нем телесюжет. Дед Степана - капитан Федор Панфилов тоже был участником конвоев. Семья несет его портрет вместе с портретом Макадама.

Капитан Северного морского пароходства, сейчас преподаватель морского института Юрий Ермолин показывает портрет своего отца - сержанта Даниила Ермолина. Он был в морской пехоте, защищал беломорское побережье и железную дорогу, по которой грузы, поступавшие по ленд-лизу, отправляли из Мурманска. "Папа ушел на фронт в первый день войны вместе со своими тремя братьями, призывался из деревни Шалакуши Няндомского района, попал на Карельский фронт, - рассказал Ермолин. - Отец служил с братьями в одном полку, но все его три брата погибли".

Михаил Портянко и его 6-летний сын Егор несут фотографию деда, Михаила Анатолия Рослякова. Тот был лоцманом, принимал участие в проводке судов с грузами по ленд-лизу. По словам Михаила, ему хотелось бы, чтобы акция "Бессмертный экипаж" продолжалась и в течение года, а не только в День Победы.

Морские династии

Родственник Алексея и Татьяны Ануфриевых Федор Васильевич Брилин был в экипаже судна, которое захватили в Испании еще до начала войны. "В испанскую войну его пароход был интернирован франкистами, почти год они были в тюрьме, потом моряков передали на французскую границу и вернули в СССР. Всю войну он ходил механиком, и после войны ходил в море, как его сын и внук. В честь Федора было названо судно "Механик Брилин", - рассказали Ануфриевы.

Фотографию отца Зои Хабаровой Михаила Хабарова несет один из курсантов. "Я рядом пойду, на подхвате, - сказала Хабарова. - Мой папа за всю жизнь ходил на 50 судах, а в 1942 году тонул на пароходе "Вишера", 9 июля 1942 года. Налетели, разбомбили, его отбросило, он повредил позвоночник, но его спасли. А когда он сел в шлюпку, ее заклинило и потащило вместе с судном, но судно носом ударилось о дно, и шлюпку выкинуло".

"Вишера" шла на ремонт в Архангельск, и попала под обстрел в Баренцевом море. К нашему разговору присоединяется Злата Ушакова. "На "Вишере" погиб мой дядя - Антон Максимов, я мало про него знаю, он не успел выйти. <...> Да, папа говорил, что он побежал на мостик за документами, он был третьим механиком", - рассказала она.

У Златы папа, дед и брат деда были участниками конвоев. "Папа мой пошел на флот в 1943 году, напросился в 17 лет. Мой дедушка Борис Ефимович Ушаков был полярным капитаном, а когда началась война, он стал военным лоцманом, и он поспособствовал тому, чтобы папу взяли", - добавляет Ушакова.