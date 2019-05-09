В Казахстане ограничен доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам

НУР-СУЛТАН, 9 мая. /ТАСС/. Доступ к ряду социальных сетей, мессенджеров и интернет-ресурсов ограничен в Казахстане в четверг. Об этом говорится в сообщении на сайте международной неправительственной организации NetBlocks.

"Согласно данным измерений сети интернет-обсерваторией NetBlocks, 9 мая 2019 года многочисленные интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, к приложению для обмена сообщениями Telegram, а также к новостным сайтам и сайтам компаний", - отмечается в сообщении.