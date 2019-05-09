Шествие "Бессмертного полка" в Петербурге объединило представителей разных народов

На тротуарах вдоль проспекта горожане и гости Петербурга фотографировали и приветствовали участников шествия. В этом году, по наблюдениям участников, пришло особенно много людей.

В Петербурге праздничное прохождение по Невскому проспекту традиционно возглавили ветераны, которые проехали на ретро-автомобилях. Более 30 образцов ретро-техники - легковые и грузовые автомобили, в том числе легендарные "полуторки", мотоциклы, велосипеды - двинулись от обелиска Городу-Герою Ленинграду на площади Восстания в сторону Дворцовой площади, где участников шествия ждал праздничный концерт. Вместе с ветеранами из всех районов Санкт-Петербурга по Невскому проспекту проехали школьники, а реконструкторы в форме военных лет управляли мотоциклами.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Представители разных стран и народов приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге. В рядах участников были группы в национальных костюмах из Киргизии, Узбекистана, которые напоминали о подвиге своих земляков в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

Истории "Полка"

Вслед за колонной ретро-техники по Невскому двинулся "Бессмертный полк", к которому присоединился врио губернатора Александр Беглов. Он шел с фотографиями отца и дяди. О своей семье он рассказал на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В моей семье воевали все мужчины. С фронта не вернулись 22 человека… Вернулись только мой отец и его двоюродный брат. Из мужчин никого больше не осталось", - написал Беглов.

Он рассказал, что его отец Дмитрий Беглов с 1939 года прошел Халхин-Гол, Хасан, Финскую войну, потом всю Великую Отечественную и вернулся домой в конце 1945 года. Дядя Валентин Беглов, Герой Советского Союза, погиб в 1945 году в возрасте 23 лет. "Портреты отца и дяди, этих двух моих героев, я понесу сегодня в "Бессмертном полку", - написал врио губернатора Петербурга.

Перед началом шествия он пообщался с ветеранами и участниками акции.

"Мы участвуем в этой акции с самого начала, каждый год, чтобы отдать дань памяти, уважения нашим дедам, которые участвовали в войне. У нас портреты Макарова Николая Афанасьевича, он до сих пор жив - ему 94 года, он участник войны на Дальнем Востоке, но по состоянию здоровья сам не может участвовать, и Гелязетдинова Хариса - он прошел войну, также воевал на Дальнем Востоке, но погиб в мирное время", - рассказала ТАСС Светлана Пономарева, пришедшая на акцию с сыном.

Жительница Петербурга Тамара пришла с дочерью, зятем и их детьми. "Я принесла портрет моего дедушки-блокадника, погибшего здесь, в городе в 1943 году. Он работал на военном заводе", - сообщила она.

Тамара Тимофеева, которая ребенком пережила блокаду Ленинграда, пришла на Невский проспект с портретом своей матери. "Она с тремя детьми и больной матерью всю войну, всю блокаду пережила. Она работала в войну дворником, чтобы быть поближе к нам", - рассказала она ТАСС.

Пройти со своими дедами

Люди с фотографиями участников войны заполнили весь Невский проспект - когда первые ряды подходили к Дворцовой площади, другие участники только начинали шествие от площади Восстания.

"Мы просто хотели пройти со своими дедушками - это воспоминание, как будто они прошли с нами. Сам он о войне не рассказывал мне, мне только папа рассказывал, что он был сапером, воевал под Москвой. Вернулся домой только в 1947 году. Участвую я в первый раз, очень волнующе", - рассказала ТАСС Энже Адиева, уроженка Казани, живущая в Петербурге.

К шествию "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге присоединились участники акции "Бессмертный Полярный конвой", призванной объединить потомков ветеранов Северного конвоя со всего мира в проведении памятных мероприятий. В этом году для участия в проекте прибыли два гостя из Великобритании, их родственники Уильям Росс и Говард Стрэнгвейс участвовали в полярных конвоях 1941-1945 годов.

По данным пресс-службы городской администрации, в праздничные дни в Санкт-Петербурге гостят ветераны и их потомки из 69 городов России и 40 городов ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Украины, Латвии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Израиля, США и Германии.