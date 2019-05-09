Порядка 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в курортной Паттайе

ПАТТАЙЯ, 9 мая. /ТАСС/. Порядка 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в туристическом городе Паттайя. Об этом рассказал в четверг российским журналистам организатор шествия Федор Озаренов.

"Примерно 800 человек приняли участие в акции, это чуть меньше, чем в прошлом году, когда в шествии участвовали около 850 человек, - сообщил он. - Сейчас в Паттайе постоянно проживает около 3 тыс. соотечественников, то есть пришло примерно процентов 25, плюс туристы".

"В этом году, помимо Паттайи, были шествия на островах Пхукет и Самуи, мы туда передавали флаги, растяжки, ленточки, то есть заранее готовились к проведению мероприятия", - подчеркнул Озаренов, добавив, что во все годы "Бессмертный полк" проходил на главной улице Паттайи без каких-либо вопросов со стороны полиции. "Народ любит этот праздник и понимает", - констатировал он.

В Таиланде из-за жаркой погоды акция проводилась во второй половине дня. Примерно в 17:30 по местному времени (13:30 мск) участники шествия проследовали по центральной улице Бич-роуд чуть больше километра до портрета короля Рамы X, установленного прямо на побережье. Там к собравшимся присоединился посол России в Таиланде Евгений Томихин. "Здесь присутствует много детей, это очень отрадно, потому что именно они передадут эстафету в будущее и будут хранить память вечно", - обратился к пришедшим дипломат.

Традиционно многие присоединились к шествию семьями, держа в руках портреты своих родных, участников Великой Отечественной войны, а также российские флаги. "Для меня День Победы, как и для многих наших соотечественников, это святой день, - рассказал российским журналистам Томихин. - Мы давно говорим о том, что у нас хотят украсть победу, стереть из памяти эти героические страницы истории, пытаются навязать ложные мнения относительно того, что происходило в годы войны". "Главное, что благодаря Советскому Союзу был побежден фашизм и сохранен мир", - подчеркнул дипломат.

В Таиланде акция "Бессмертный полк" впервые прошла в 2017 году. Тогда в ней приняли участие более 200 человек. Спустя год в мероприятии участвовали 850 человек.