В столице Словении в честь Дня Победы впервые прошла акция "Бессмертный полк"

ЛЮБЛЯНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Иван Попов/. Акция памяти советских солдат, участвовавших во Второй мировой войне, впервые прошла в четверг на люблянском мемориальном кладбище Жале. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, более 50 соотечественников собрались у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы мировых войн.

Участники "Бессмертного полка" почтили память павших бойцов минутой молчания. Затем проживающие в Словении соотечественники возложили цветы и свечи к памятнику советским воинам. Собравшихся поприветствовал российский посол Доку Завгаев, выразивший надежду на то, что акция станет ежегодной.

Многие потомки участников войны несли портреты своих родственников. Почетными гостями "Бессмертного полка" стали члены делегации Московского совета ветеранов, находящиеся в Словении с визитом по приглашению посольства РФ в Любляне. После окончания торжественной части мероприятия многие соотечественники присоединились к исполнению песен военных лет.

Монумент, увековечивающий память россиян, погибших на территории Словении во время двух мировых войн, представляет собой скульптурную композицию в виде журавлей, устремленных в небо. Он был торжественно открыт на люблянском кладбище Жале во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году.