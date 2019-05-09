"Бессмертный полк" прошел по трем городам Боснии и Герцеговины

БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Акция "Бессмертный полк" прошла в трех городах Республики Сербской (РС, входит в Боснию и Герцеговину, БиГ) - Баня-Луке, Требинье и Восточном Сараево. Об этом сообщил корреспондент ТАСС в четверг пресс-секретарь посольства России в Боснии и Герцеговине Антон Соколов.

"Акция "Бессмертный полк" расширяет свою географию. В этом году она традиционно прошла в городах Баня-Лука и Требинье и впервые - в городе Восточное Сараево. В шествиях по центральным улицам трех городов приняли участие местные жители, ветераны, потомки участников народно-освободительной борьбы в годы Второй мировой войны, антифашисты, представители руководства РС и общественные организации, а также российские соотечественники и сотрудники посольства. Всего в шествиях приняло участие свыше 2 тыс. человек", - сообщил дипломат.

Акция в Требинье прошла 8 мая. По завершении шествия участники возложили венки к памятнику Погибшим борцам с фашизмом в 1941-1945 годах.

9 мая в Баня-Луке колонна прошла по маршруту Площадь Краины - Площадь Павших борцов. В торжественном шествии приняли участие посол России в БиГ Петр Иванцов, президент Республики Сербской Желька Цвиянович, председатель Народной Скупщины РС Неделько Чубрилович, а также министры, депутаты, городское руководство, ветераны. Вечером того же дня в концертном зале ДК "Банский двор" состоялся концерт, на котором хор "Александр Невский" исполнил песни военных лет.

9 мая в Восточном Сараево акция прошло впервые. Несмотря на непогоду, в ней приняли участие около 1 тыс. человек. По завершении шествия делегации посольства России и руководства городов Восточное Сараево и Соколац и местных ветеранских организаций возложили венки к памятнику Воину-освободителю в Соколаце.

Затем в Культурном центре Восточного Сараево прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

Одновременно с акцией "Бессмертный полк" в РС с успехом прошла общественная акция "Георгиевская ленточка". Акции проводились по инициативе местных правительственных и общественных организаций при поддержке Министерства труда и защиты ветеранов и инвалидов Республики Сербской и посольства России в Боснии и Герцеговине.