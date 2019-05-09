Василий Лановой исполнил у Белорусского вокзала песню из кинофильма "Офицеры"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Народный артист СССР Василий Лановой в День Победы исполнил для москвичей и гостей столицы у Белорусского вокзала в Москве песню "От героев былых времен..." из кинофильма "Офицеры".

"С праздником вас, с великим праздником нашей великой Победы! Всего самого наикрайшего в вашей жизни! Дорогие друзья, много есть фильмов разных, классических, неклассических, моя самая любимая роль - это эпизод на пляже в фильме "Полосатый рейс", наверное, но есть и другие... Но я хочу всё-таки вам сейча напомнить замечательную песню из фильма "Офицеры", - сказал он.

В честь Дня Победы на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах проходят живые концерты музыкальных коллективов, которые исполняют песни о Великой Отечественной войне. В частности, на Белорусском вокзале выступает "Хор Турецкого", группа Soprano и другие.

Дебютной для Ланового стала роль старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости" по пьесе Лии Гераскиной (1954). Среди наиболее известных работ - Павел Корчагин в одноименном фильме по роману Николая Островского "Как закалялась сталь", Артур Грей в мелодраме "Алые паруса" по произведению Александра Грина, Анатоль Курагин в киноэпопее "Война и мир" по роману Льва Толстого, Алексей Вронский в драме "Анна Каренина" по роману Толстого, Иван Варавва в военном фильме "Офицеры" и многие другие.