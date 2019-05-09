В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы"

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Масштабная патриотическая акция "Свет Великой Победы" состоялась на Мамаевом кургане в завершение празднования Дня Победы в Волгограде - 14 проекторов "оживили" скульптуру "Родина-мать зовет" в рамках мультимедийного светового шоу, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника "Сталинградская битва", в ведении которого находится мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

"14 современных проекторов как будто оживили 85-метровую "Родину-мать". Официально это называется мультимедийное 3D мэппинг-шоу или видеоинсталляция, а сама патриотическая акция - "Свет Великой Победы". Впервые она прошла на Мамаевом кургане 9 мая 2016 года, и каждый раз собирает несколько десятков тысяч зрителей - волгоградцев и гостей города-героя", - сказали в пресс-службе.

На монумент проецировались разрывы бомб и снарядов, скульптура озарялась разными цветами - багряным, золотистым, на скульптуре появлялись звезды, серп и молот, а затем "Родина-мать" окрасилась в цвета российского флага.

"Очень рад, что такая традиция сложилась - последние годы вечером 9 мая на Мамаев курган приходят целыми семьями, очень много детей, молодежи. Это тоже очень важная составляющая патриотического воспитания - им надо больше знать о подвиге своих дедов и прадедов, и никогда не забывать о них",- сказал ТАСС председатель городского совета ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и правоохранительных органов Александр Струков.

После майских праздников статую "Родина-мать зовет" оденут в строительные леса, здесь начнутся реставрационные работы, которые завершатся через год - к 75-летию Великой Победы.

Мамаев курган во время Сталинградской битвы (июль 1942 года - февраль 1943 года) стал эпицентром сражения. В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого на самой вершине кургана установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать" (для сравнения - статуя Свободы в Нью- Йорке - 46 м, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - 38 м). Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.