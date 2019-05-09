"Бессмертный полк" в пятый раз прошел маршем по Вене

ВЕНА, 9 мая. /ТАСС/. Марш "Бессмертного полка" состоялся по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в четверг в Вене. Памятная акция в пятый раз прошла на площади Шварценбергплац возле фонтана Хохштральбруннен у известного монумента советским воинам-освободителям.

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Церемония собрала более 1 тыс. человек с портретами своих героев войны. Участники марша прошли по площади Шварценбергплац с фотографиями и штендерами с изображением ветеранов, сражавшихся за освобождение мира от нацистских преступников. Соотечественники из России и стран СНГ, жители Вены и простые австрийцы пришли на мероприятие семьями с детьми, цветами, флагами и георгиевскими ленточками. Во время акции также была объявлена минута молчания.

Каждый участник мог изготовить штендер с фотоснимком своего ветерана самостоятельно или обратиться в штаб венской акции "Бессмертного полка" в Российский центр науки и культуры в Австрии, где их делали бесплатно. Марш памяти на площади завершился импровизированным концертом с музыкальными произведениями о победе и подвиге советского народа.

Акция "Бессмертный полк" прошла впервые в Австрии 9 мая 2015 года. Число участников мероприятия ежегодно увеличивается: с порядка 500 человек в первые годы до более 1 тыс. в настоящее время.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции берет начало в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".