Память советских солдат почтили в Батине

БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Представители военного атташата и дипломатического корпуса России в Хорватии почтили память советских солдат, погибших на Балканах в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Хорватии.

Центральная торжественная церемония в честь Дня Победы прошла в Батине на востоке Хорватии. К 60-метровой стеле возложили венки послы России, Казахстана, Азербайджана и Сербии, представители хорватской власти, представители антифашистов, члены общественных организаций.

Кроме того, возложение венков прошло также в городе Бели-Манастир.

Батинское сражение является самой крупной и самой кровавой битвой Второй мировой войны на территории бывшей Югославии, оно продолжалось в течение 23 дней в ноябре 1944 года. Штурм отвесного, правого берега Дуная, достигающего здесь ширины в 500-600 м, с болотистым левым берегом и без плавсредств осложнялся эшелонированной обороной немцев. Основной удар у города Батина и "отвлекающий удар" у города Апатин проходили в сложнейших условиях и при тяжелых потерях.

Благодаря героизму советских солдат неприступные позиции были взяты, а фашистские войска стали отступать с Балкан. Из 66 Героев Советского Союза, получивших награду за героизм в боях на территории Югославии, 19 отличились именно при форсировании Дуная в районе Батины, еще 11 - в районе города Апатин.