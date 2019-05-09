Почти 150 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Порядка 150 тыс. москвичей и гостей города посетили в четверг залы и открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе, сообщает в четверг пресс-служба учреждения.

"Музей Победы 9 мая посетили 148 590 человек. В День Победы вход в музей и на открытые площадки был свободный. С самого утра в музей выстроилась огромная очередь. Гости музея смогли посетить новую экспозицию "Подвиг Армии", которая открылась 8 мая, а также временные тематические экспозиции "Фронтовой портрет. Судьба солдата", "Севастополь - город русской славы", "Освобождение Европы" и другие", - говорится в сообщении.

В рамках новой экспозиции "Подвиг Армии" посетители могли увидеть более 400 экспонатов из фондов музея. Среди них - реликвии, принадлежавшие легендарным полководцам Георгию Жукову, Ивану Коневу, Кириллу Мерецкову, Семену Тимошенко и другим военачальникам и героям войны. В витринах и залах представлены образцы стрелкового оружия и артиллерии, военной формы и предметов солдатского обихода, модели военной техники. Экспозицию дополняют инфографика и статистика, интерактивные карты и мультимедийное оборудование, которые помогают передать масштаб боевых действий.

В 11:00 в музее началась специальная праздничная программа. В Зале Полководцев прошел гала-концерт "Журавли Победы", а в кинотеатре "Поклонка" демонстрировались современные военные фильмы в рамках Дней военно-патриотического кино. У входа в музей выступил сводный детский духовой оркестр, а на площадке боевой техники - оркестр железнодорожных войск. Кроме того, там работала выставка военных раритетов, которые представили поисковики из объединения "Тризна".

"Вечером в музее стартовало уникальное театрализованное представление. В диорамном комплексе благодаря мастерству реконструкторов и актеров "ожили" страницы крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Завершился праздничный день грандиозным салютом, а затем - красочным видеомэппингом на фасаде музея", - добавили в пресс-службе.

В мае 2020 года в музее откроется еще одна экспозиция, рассказывающая о подвиге тех, кто приближал Победу в тылу. Она станет частью масштабной реэкспозиции музея, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы.