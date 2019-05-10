МВД отмечает рост активности преступных групп в России за первые три месяца 2019 года

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Число преступлений, совершенных в России организованными преступными группами (ОПГ), за первые три месяца 2019 года возросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете, посвященном состоянию преступности в РФ.

"Организованными группами или преступными сообществами совершено 6,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (рост на 22,4%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий вырос с 8,9% за первые три месяца 2018 года до 10,5% за этот же период нынешнего года", - говорится в документе, размещенном на сайте МВД.

За первые три месяца 2019 года несколько сократилось число раскрытых преступлений, совершенных ранее. При этом значительную часть из них составляют преступные деяния, совершенные с применением насилия. "Преступлений прошлых лет с января по март 2019 года раскрыто 17,8 тыс., что на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в отчете МВД.

При этом сократилось и число людей, причастность которых к тем или иным преступным деяниям удалось доказать. "Выявлено 228,5 тыс. лиц, совершивших преступления (снижение на 5,4%), каждое второе расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления, почти каждое третье совершено в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркивается в документе.

Самые частые преступления

Хищения чужого имущества стали самыми часто совершаемыми преступлениями в России в период с января по март нынешнего года, говорится в отчете.

"Почти половину всех зарегистрированных преступлений (49,1%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи (165,6 тыс.), мошенничества (62,3 тыс.), грабежа (11,5 тыс.) и путем разбоя (1,8 тыс.). Почти каждая четвертая кража (22,8%), каждый двадцать седьмой грабеж (3,7%) и каждое девятое разбойное нападение (10,9%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище", - сказано в документе.

Как отмечается в отчете, число квартирных краж уменьшилось с начала года на 13,9%.

В первом квартале 2019 года число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, незначительно (на 0,6%) снизилось, составив 7,8 тыс. Также уменьшилось (на 7,3%) и количество преступлений, совершенных с использованием оружия (1,5 тыс.).