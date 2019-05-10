Более тысячи человек прошли в колоннах "Бессмертного полка" в Хайфе

ХАЙФА /Израиль/, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Более тысячи человек приняли участие в пятницу в шествии "Бессмертного полка" в городе Хайфа на севере Израиля. Участники акции пронесли по центру города фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Плечом к плечу в колонне "Бессмертного полка" прошли живущие в Хайфе ветераны и инвалиды войны, бывшие узники концлагерей и гетто, блокадники Ленинграда. Рядовые горожане, студенты, школьники, солдаты, владельцы и посетители магазинов и ресторанов встречали шествие аплодисментами и цветами. Акция завершилась праздничным митингом и концертом на центральной площади города.

Выступление посла России

"Сегодня мы воздаем дань памяти всем погибшим, всем, кто работал на Победу, воинам и тем, кто работал ради Победы в тылу. Крайне важно, чтобы будущие поколения знали в неискаженном виде, кто, вместе с кем, за что, против кого боролся в той войне. Это очень важно для того, чтобы ужасы той войны никогда не повторились", - сказал, выступая на митинге, посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"Хочу поблагодарить жителей Хайфы, ветеранов, живущих в Хайфе, руководство Государства Израиль за то, что здесь, и в этом городе, и в этой стране, очень бережно относятся ко всему, что связано с Великой Отечественной войной, - продолжил глава российской дипмиссии. - Примечательно, что в Израиле уже есть более 60 мемориалов и памятных мест, посвященных героям Второй мировой войны. Как известно, планируется установить памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме".

"Бессмертный полк" и День Победы в Израиле

В 2019 году 22 израильских города присоединились в Израиле к акции "Бессмертный полк", сообщил ранее корреспонденту ТАСС координатор акции в Израиле, житель Ашдода Натан Гринберг. На территории еврейского государства колонны "Бессмертного полка" впервые прошли пять лет назад в городе Ашдод. Затем, год за годом, к ней присоединяется все больше и больше городов. 3 мая шествие "Бессмертного полка" прошло уже в третий раз в палестинском Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

26 июля 2017 года Кнессет (парламент Израиля) утвердил закон "Празднование Дня Победы над нацистской Германией". В соответствии с этим документом уже второй год День Победы отмечается в Израиле официально и на государственном уровне.

В армиях союзников воевали 1,5 млн евреев, из них треть - в Красной армии и партизанских отрядах на оккупированной территории СССР. 206 тыс. воинов-евреев погибли в боях, около 150 стали Героями Советского Союза.

Международная акция "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.