В Вольске обустроят жилье для молодых врачей

САРАТОВ, 10 мая. /ТАСС/. Жилье для молодых врачей обеспечат в городе Вольске Саратовской области для того, чтобы уменьшить кадровый дефицит и привлечь медиков в районы региона. Под эти цели в городе реконструируют бывший роддом, сообщил в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в область.

"Недопустимая ситуация сложилась в Вольске с обеспечением врачами. Сейчас, если не учитывать совместительство, 60% медицинских вакансий не занято - из 370 единиц штата замещено только 150. Эту ситуацию надо исправить. Будет проведена реконструкция здания бывшего роддома в Вольске для создания жилого дома для молодых врачей", - сказал Володин.

Он уточнил, что здесь планируется обустроить 24 квартиры - 20 двухкомнатных и 4 однокомнатных и поставил задачу - к ноябрю завершить реконструкцию здания под квартиры. Параллельно с этим планируется обустроить окружающую территорию.

"Мало медицинских специалистов, из-за этого очереди в медучреждениях, врачам не хватает времени, теперь будет возможность в центре города предоставить квартиры молодым врачам, чтобы в Вольск приехали новые медицинские кадры. Это будет хорошим примером и для других районов", - отметил Володин, добавив, что средства на реконструкцию привлекут из внебюджетных источников.

Ранее сообщалось, что дефицит медицинских кадров в Саратовской области составляет примерно от 40% до 60%.

Володин является уроженцем Саратовской области и был избран депутатом Госдумы от региональной группы, в которую входила Саратовская область.