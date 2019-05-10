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Экс-канцлер Германии Шредер посетил гала-матч Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин принимает участие в игре

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер пришел в пятницу в "Ледовый дворец" в Сочи на гала-матч Ночной хоккейной лиги, в котором участвует президент России Владимир Путин.

О присутствии Шредера объявил в начале второго периода ведущий матча. Он предложил поприветствовать германского политика, и присутствовавшие на льду игроки приветствовали гостя ударами клюшек о лед.

Первую шайбу в матче, счет в котором сейчас 7:4 в пользу команды "Легенд хоккея", забросил в первом периоде выступающий за нее Путин. Забитой шайбой отметился министр обороны Сергей Шойгу, играющий вместе с президентом. После этого главе государства удалось забросить еще несколько шайб.

По традиции Путин выходит на лед в свитере под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея", которая играет против команды "Сборная НХЛ".

Шредер занимал пост канцлера Германии в 1998-2005 годах. Осенью 2017 года он был избран председателем совета директоров "Роснефти".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШрёдер, Герхард
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