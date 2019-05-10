Reuters: Guns N' Roses подала в суд на пивоварню за незаконное использование названия

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues из штата Колорадо за неправомерное использование их названия. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, местные пивовары производили и продавали эль под названием Guns 'N' Ros (с ударением на последний слог).

В иске группы, который был подан в федеральный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), говорится, что хозяева пивоварни "намеренно отказались от собственного авторитета, престижа и популярности, продавая Guns 'N' Ros еще с 2018 года". По мнению артистов, владельцы Oskar Blues "вводили в замешательство покупателей, которые ошибочно полагали, что сорт эля как-либо связан с группой". Рок-музыканты требуют возмещения ущерба и компенсации судебных издержек, а также немедленного прекращения распространения продукции. Точная сумма ущерба и затрат в материалах суда не приводится.

Согласно опубликованным данным, Guns N' Roses решили подать в суд на пивоварню уже после того, как ее хозяева официально отказались от прав на товарный знак Guns 'N' Ros и от его будущего использования. Они при этом заявили, что продукция с этим названием будет продаваться до марта 2020 года. Помимо самого пива, Oskar Blues распространяла футболки, наклейки, значки и банданы с логотипом своего сорта эля.

Группа Guns N' Roses была основана в 1985 году в Лос-Анджелесе. На счету коллектива шесть студийных пластинок, проданных общим тиражом более 100 млн копий по всему миру. Музыканты группы неоднократно становились лауреатами разнообразных премий, в том числе одной из самых престижных в США - American Music Awards.