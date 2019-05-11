В Сингапуре прошел концерт в честь Дня Победы

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

Более 100 человек, часть из которых пришли с фотографиями своих близких, вспоминали родственников, погибших на фронтах Второй мировой войны. Впервые здесь прошла набирающую популярность патриотическая акция "Синий платочек", которая посвящена всем женщинам, совершившим трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Всем женщинам организаторы выдавали синие платочки, а в конце первого отделения концерта все желающие танцевали под одноименный вальс.

Зрителям также были представлены песни "До свидания, мальчики!" и "Нам нужна одна победа", автором которых является Булат Окуджава (1924-1997). Участники ансамбля народного танца "Россиночка" исполнили музыкальный танец "Катюша". Под конец все собравшиеся исполнили композицию Давида Тухманова "День Победы".

"Каждый год мы стараемся проводить различные мероприятия. Например, два года назад мы организовали концерт "Война и мир: музыка советской эпохи", на котором выступили молодые музыканты из сингапурского секстета "Танго", - рассказала корреспонденту ТАСС президент "Русского клуба в Сингапуре" Злата Шева.

"Пока мы еще не проводили в Сингапуре полноценную акцию "Бессмертный полк". Но уже подали заявку в Москву на организацию в будущем году, когда будет отмечаться 75-летие Великой Победы. Сейчас мы ожидаем необходимой информации, чтобы начать подготовку", - отметила руководитель организации. Хотя, признала Шева, "в Сингапуре существуют определенные сложности для проведения подобных акций. Нужно предоставить множество информации, объяснений о целях "Бессмертного полка". В тоже время уверены, что нам удастся все сделать и получить разрешение".

По ее словам, в столицах соседних стран - Джакарте и Куала-Лумпуре - такие акции ежегодно собирают как минимум по 300 участников. "Безусловно, в Сингапуре соберется не меньше", - отметила Шева.