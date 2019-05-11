Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

Участники подводной экспедиции "Нептун" показали видео, снятое на затонувшем в 1895 году пароходе "Генерал Коцебу". Он лежит на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

На кадрах видны фрагменты картин. Специалисты утверждают, что за слоем ила могли сохраниться полотна кисти Ивана Айвазовского. При этом участники экспедиции пока не стали поднимать артефакты со дна из-за опасений, что работы художника могут быть утрачены.

О пароходе

"Генерал Коцебу" был обнаружен представителями Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. Он принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли, был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу. Его длина 64 м, ширина 8,6 м, водоизмещение 1250 т, он мог взять на борт более 500 пассажиров.

Двухпалубный "Генерал Коцебу" стал первым пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. На нем находилась представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский, которому было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал. 16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.

Экспедиция "Нептун" проводится на средства Фонда президентских грантов по проекту "Крым - перекресток цивилизаций". Цель экспедиции - обследование уже известных археологам объектов на дне Черного моря: судов и самолетов, а также поиск новых. В составе экспедиции более 30 человек: гидроакустиков и водолазов из разных регионов России. Экспедиция проводится совместно с крымским Черноморским центром подводных исследований.