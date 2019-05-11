СМИ: реставрация найденного в Белоруссии шлема с тысячелетней историей займет около года

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Реставрация уникального шлема X века, найденного на берегу Березины в Бобруйске (Могилевская область), займет около года. Об этом рассказал белорусский телеканал ОНТ.

Обнаружил артефакт токарь Днепро-Березинского предприятия водных путей, которое проводило работы по укреплению и очистке дна Березины. Когда снег сошел находку вынесло на берег.

В настоящее время шлем с тысячелетней историей находится под пристальным наблюдением сотрудников музея истории Великой Отечественной войны в Минске. Опытные реставраторы делают все возможное, чтобы уникальная находка (предположительно X - начала XI веков) быстрее приобрела презентабельный вид. Шлем очищают от солей в дистиллированной воде, на это потребуется порядка месяца, затем проведут механическую зачистку. После реставрации находка вернется в город на Березине и пополнит фонды Бобруйского краеведческого музея.

Артефакт сохранился полностью. Специалисты отмечают, что находка очень ценная, во всем мире есть лишь несколько таких шлемов. Предположительно, он мог принадлежать представителю высшего сословия - князю или его дружиннику, поскольку только состоятельный человек мог приобрести такое изделие. На современной территории Белоруссии - это первый шлем такого рода. По одной из версий шлем мог принадлежать полоцкому князю Изяславу, хотя, как отмечают историки, его могли утратить во время многочисленных военных походов. Теперь на месте обнаружения шлема археологи проведут раскопки.

По словам председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей белорусского парламента, доктора исторических наук Игоря Марзалюка, подобный артефакт в стране найден впервые, аналоги есть на Украине, в дружинных могильниках - в знаменитой "Черной могиле" (курган в Чернигове) и в Шестовице. "Шлем, который нашли, определенно принадлежал не обычному воину, а воину, который, скорее всего, был князем. Это так называемые золотые или золотистые шлемы, - отметил он. - Вот и на этом артефакте сохранилась позолота. Во всем мире таких шлемов разной степени сохранности всего около 20, а на территории бывшего СССР найдено не более пяти, причем не в самом лучшем состоянии".

Уникальные артефакты истории

Ранее в Березине и на берегу реки не раз находили артефакты времен войны 1812 года, ведь здесь потерпела крушение армия Наполеона. Специалисты из Национальной академии наук Белоруссии совместно с Центром Наполеоновских исследований Франции уже не первый год проводят исследования в районе переправы французской армии возле деревни Студенка. Здесь помимо традиционно встречающихся пуговиц и пуль армий противников находили редкие экземпляры оружия, в частности, саблю мамлюка, воина специального подразделения, которые по сути были телохранителями императора, набранными из арабов, большая часть которых погибла на переправе.