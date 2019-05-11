Глава финского МИД после ухода из политики напишет книгу о популизме

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии, основатель и экс-лидер партии "Истинные финны" Тимо Сойни после ухода из большой политики, который произойдет уже предстоящим летом, намерен взяться на написание книги. Об этом он сообщил в субботу в своем официальном блоге (timosoini.fi).

"Я получил интересное предложение написать книгу о популизме. Я знаком с этой темой как в теории, так и на практике. В своем время я писал об этом диссертацию, а за время моей политической деятельности получил большой опыт в этой области как в Финляндии, так и за рубежом", - отметил Сойни.

По его словам, о написании книги он договорился с компанией, принадлежащей финскому Фонду развития муниципальной сферы. Книга будет готова уже в этом году. Глава МИД подчеркнул, что "популизм - это не проходящее явление, оно останется в политической жизни".

"Меня каждый день спрашивают, что я собираюсь делать, когда политика по моему собственному желанию останется позади. Книга - один из ответов на этот вопрос. Я - свободный человек. Эта ситуация для меня новая и странная", - подчеркнул он.

Ранее Сойни сообщил, что уходит из политики. По его словам, он продолжит исполнение обязанностей главы МИД Финляндии до истечения срока своих полномочий, что произойдет примерно на рубеже мая и июня. До этого Сойни отказался от участия в выборах в финский парламент, которые состоялись 14 апреля.

Сойни возглавлял "Истинных финнов" в течение 20 лет - с 1997 года по 2017 год, с 2015 года после выборов в парламент партия вошла в кабмин, а он занял пост главы МИД. Однако летом 2017 года после избрания лидером "Истинных финнов" Юсси Халла-ахо Сойни вышел из партии вместе с группой депутатов, совместно они создали новую фракцию в парламенте и затем партию "Синее будущее", а "Истинные финны" ушли в оппозицию.

На парламентских выборах в этом году "Синее будущее", входившее в состав правительства последние два года, потерпело сокрушительное поражение и не получило ни одного места в новом составе парламента.