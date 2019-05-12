Юбилейный Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида 5.0" открылся в Крыму

СУДАК, 12 мая. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида 5.0" открылся праздничным концертом в воскресенье, 12 мая, на центральной площади крымского города Судак, передает корреспондент ТАСС.

"За прошедшее время форум зарекомендовал себя востребованной площадкой для активной, целеустремленной, творческой молодежи. Его богатая, насыщенная программа позволяет юношам и девушкам из всех регионов страны выбрать интересующую их образовательную тему, принять участие в разнообразных и неизменно содержательных мероприятиях, встретиться с деятелями науки, культуры, искусства, поэтому важно, что в нынешнем году количество смен на форуме выросло", - зачитал продюсер проекта "Таврида" Сергей Першин приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина.

Продюсер также отметил, что у организаторов форума глобальные планы на будущее. "Грандиозный перезапуск "Тавриды" - это большое событие для всех. Для молодых деятелей культуры и искусства - это новые, еще более широкие возможности для самореализации и профессионального роста. А для местных жителей - это уникальное и привлекательное для ценителей культуры место по соседству", - добавил Першин.

Мероприятие началось с барабанного шоу на городской набережной, которое перешло в открытие на центральной площади Судака. Для зрителей и участников события подготовили танцевальный флешмоб, салют, выступления выпускников форума "Таврида", а также хедлайнеров - ST и Гузель.

Новый формат

В этом году проект "Таврида" пройдет в новом формате. Он "разросся до арт-кластера", в который теперь входят форум и фестиваль творческих комьюнити "Таврида - ARTRUSSIA", ведется строительство стационарного образовательного центра. Также проект сменил площадку: теперь он проводится в бухте Капсель, а не на Бакальской косе, как прежде. "Таврида" в 2019 году продлится до 5 октября.

"В этом году впервые в Крыму пройдет фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ". Место, где соберутся творцы, где у них будет возможность общаться, где появятся новые творческие коллаборации, но самое главное - это самый большой кастинг в России. Ядром фестиваля являются арт-кварталы - это тематические креативные пространства, где будут жить по направлениям художники, музыканты, танцоры, деятели кино и театра", - продолжил Першин.

"Вторая большая часть фестиваля - это мероприятия на главной сцене, на ней будет происходить множество различных фестивалей внутри фестиваля, например, к нам приедет "Нашествие" со всеми топами, кроме того, там состоится большой рэп-фестиваль от наших партнеров Black Star", - добавил Першин.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" пройдет в два этапа. Участники первых шести смен форума будут вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". А с июня по август пройдет 6 профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является АНО "Центр развития культурных инициатив".