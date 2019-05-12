"Известия": украинцы посещают Крым чаще других иностранных туристов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Наибольшая доля иностранных туристов, приезжающих в Крым, приходится на граждан Украины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

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"Среди иностранцев, приезжающих в Крым, наибольшая доля приходится на граждан Украины: порядка одного миллиона", - сообщил он изданию.

Аксенов отметил, что в прошлом году полуостров посетили делегации и туристические группы из 144 стран мира, что стало рекордом постсоветского периода. По его словам, помимо украинцев, Крым часто посещают туристы из Белоруссии (около 10% иностранных туристов). Также приезжают гости из большинства стран Евросоюза, из США, Китая, ЮАР, Израиля, Сирии, Иордании, Индии и других государств.

Во время майских праздников число приезжающих на полуостров через пункты пропуска на российско-украинской границе выросло примерно втрое, сообщил 6 мая председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк. Рост пассажиропотока и числа автомобилей, пересекающих границу, отмечали и в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

По данным Министерства курортов и туризма Крыма, в 2018 году на полуострове отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем в 2017 году. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.