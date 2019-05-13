Опрос: деньги мотивируют 43% россиян погрузиться в работу после праздников

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Деньги мотивируют 43% опрошенных россиян погрузиться в работу сразу после праздников, у трети опрошенных (32%) нет мотивации вернуться к работе после отдыха. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Rabota.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Для большинства россиян (43%) деньги являются самым сильным мотиватором для активного погружения в работу сразу после праздников. Материальные стимулы, такие как бонусы, премии и т.п., побуждают работать 34% респондентов. Полное отсутствие мотивации после продолжительного отдыха у 32% наших соотечественников", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился с 22 апреля по 6 мая 2019 года по всей территории России среди 1000 респондентов старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, почти каждый пятый (22%) легко возвращается к работе, если имеет четкий план задач на первые дни после праздников. "Личный пример руководителя и его постоянный контроль за рабочими процессами мотивируют только 8% россиян. Еще меньшее количество респондентов (7%) способны мотивировать нематериальные стимулы", - отмечают исследователи.

Больше половины россиян (53%) сразу включаются в работу после праздников. Почти каждому пятому (21%) респонденту необходимо несколько часов, чтобы полноценно войти в рабочий режим.

"Один день необходим на включение в работу после праздничных выходных для 15% наших соотечественников. 8% опрошенных будут "раскачиваться" после продолжительного отдыха два-три дня. Больше трех дней необходимо 3% россиян, чтобы полноценно погрузиться в работу после длинных выходных или отпуска", - добавили в Rabota.ru.