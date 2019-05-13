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Борьба с природными пожарами в России

Пострадавшие от природных пожаров жители Забайкалья получили компенсации

Из федерального бюджета на это выделили более 55 млн рублей

ЧИТА, 13 мая. /ТАСС/. Выплата компенсаций пострадавшим от природных пожаров завершилась в Забайкальском крае. Деньги получили более 800 человек, сообщил в понедельник и.о. министра труда и социальной защиты региона Евгений Казаченко.

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"Выплаты завершены. На них из федерального бюджета было выделено более 55 млн рублей, а 7 млн рублей - из бюджета Забайкальского края. 824 человека получили единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Из них 50 забайкальцам также перечислена финансовая помощь в размере 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество, а 474 гражданам направлено по 100 тыс. рублей за полностью утраченное имущество", - сказал Казаченко.

Пять пострадавших также получили по 200 тыс. рублей компенсации за причинение вреда здоровью средней степени тяжести, а восемь человек с наиболее серьезными травмами - по 400 тыс. рублей.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил более 100 жилых домов. Травмы получили 36 человек. Общий ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

Врио губернатора Александр Осипов ранее сообщил, что власти намерены до 15 октября обеспечить погорельцев новыми домами. В конце апреля по распоряжению правительства РФ в Забайкальский край поступили 55,3 млн рублей из федерального бюджета для выплаты компенсаций пострадавшим.

Теги
РоссияЗабайкальский крайБорьба с природными пожарами в России
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