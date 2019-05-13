Москвичей научат справляться с паническими атаками

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина в рамках социального проекта "Только без паники" организует для москвичей серию бесплатных интерактивных лекций, посвященных профилактике тревожных расстройств. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

"Занятия бесплатны, ведущие столичные специалисты помогут справиться с проблемами всем, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками, социальной тревожностью и различными страхами, даже такими, как поездки в транспорте, в метро, боязнь авиаперелета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лекции будут проводиться ежемесячно. Первая встреча пройдет 14 мая в Российской государственной библиотеке молодежи.

Поясняется, что паническая атака - острый приступ тревоги, который может сопровождаться неконтролируемым страхом, тошнотой, нехваткой воздуха, учащением сердцебиения, ощущением холодного пота и дрожи в ногах.