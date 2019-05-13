В Госдуму внесли законопроект о приоритетном приеме в школу детей из одной семьи

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Проект закона о преимуществе при приеме детей в начальную школу, если в ней уже учатся старшие братья или сестры, внесен в Госдуму. Об этом журналистам в понедельник сообщил один из авторов инициативы Павел Крашенинников.

"Сегодня в Государственную думу внесен законопроект "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ", которым предлагается закрепить право преимущественного приема детей на обучение в начальные классы общеобразовательной школы, в которой уже обучаются их братья и сестры", - сказал он.

Крашенинников отметил, что "сложности с зачислением младших детей в ту же школу, в которой обучаются их братья и сестры, существуют давно и во многих субъектах РФ". В некоторых из них ситуацию смогли изменить на уровне регионального законодательства - соответствующие нормативные правовые акты приняты в Тверской области, Санкт-Петербурге. Однако на федеральном уровне проблема не решена, хотя такие попытки предпринимались неоднократно, добавил депутат.

В этой связи, по его словам, поправками в законодательство "предлагается установить, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры".

"Предлагаемые меры направлены на развитие системы государственной поддержки семей с детьми, будут способствовать развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития", - заключил Крашенинников.