"ВКонтакте" назвала обладателей стипендий для учителей информатики

"ВКонтакте" подвела итоги отбора второй стипендиальной программы VK Fellowship. Как сообщили в пресс-службе социальной сети, лауреатами стали 15 преподавателей информатики и программирования из 12 регионов России.

"Они получат денежный грант в размере 120 тыс. рублей, приглашение на участие в двух образовательных школах, а также помощь в продвижении авторского курса "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

Программа стартовала 11 марта, заявки подали 206 человек из 31 региона. "Мы видим, что выросло не только количество заявок, но и их общий уровень - помимо 15 победителей, которые представили уникальные курсы с творческим подходом, на стипендию претендовали десятки других достойных кандидатов", - отметил технический директор "ВКонтакте" Александр Константинов.

Первая стипендиальная программа VK Fellowship была запущена в апреле 2018 года. Заявки подали 85 учителей. Лауреатами стали 15 человек.