В Эстонии перезахоронили останки советских солдат, погибших в Великую Отечественную войну

ТАЛЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония перезахоронения останков советских солдат, погибших на Второй мировой войне, прошла в городе Маарду. Об этом мэрия города сообщила в понедельник.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, которые приводит портал Delfi, в рамках состоявшейся 12 мая церемонии были перезахоронены останки более 140 солдат, которые обнаружили поисковики отряда "Вирония" и военно-исторического клуба "Фронт Лайн". В церемонии приняли участие посол РФ в Эстонии Александр Петров и посол Белоруссии Вячеслав Качанов.

"Раз в год мы собираемся здесь, люди разных возрастов и национальностей, чтобы вспомнить и почтить память погибших на этой страшной войне, а также выразить наше уважение к ветеранам, - сказал Архипов. - Вторая мировая война унесла огромное количество жизней, она затронула почти каждую семью и до сих пор отдается эхом в сердцах многих еще живущих людей".

Церемония перезахоронения останков солдат проводится в Маарду ежегодно с 2005 года. В общей сложности на Маардуском воинском мемориале перезахоронены останки 1282 человек.