{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приставы могут выдавать справки для взыскания долгов с покинувших родину россиян

Изменения в положение о Федеральной службе судебных приставов наделяют директора ФССП полномочием утверждать формы и порядок выдачи справки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские судебные приставы начнут выдавать справки для взыскания долгов с россиян, переехавших на постоянное жительство за рубеж. Как сообщается на сайте Минюста России, 13 мая подписан указ президента, вносящий изменение в положение о Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"Согласно действующему законодательству, в случае выезда должника на постоянное жительство в иностранное государство исполнение исполнительного документа на территории Российской Федерации невозможно, исполнительное производство подлежит окончанию, исполнительный документ возвращается взыскателю, ему разъясняется порядок исполнения решения российского суда на территории иностранного государства", - напомнили в Минюсте. Для исполнения на территории иностранного государства решения российского суда взыскателю необходимо оформить ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения на территории иностранного государства, к которому должна быть приложена справка о неисполнении или частичном исполнении решения суда на территории России.

Изменения наделяют судебных приставов России полномочием выдавать такую справку, а директора ФССП - утверждать ее формы и порядок выдачи.

Теги
Россия
Исследователь из США совершил рекордное одиночное погружение в бездну Челленджера
Виктор Весково погрузился на глубину 10928 м - на 16 м глубже, чем в ходе предыдущих погружений
Читать полностью