Приставы могут выдавать справки для взыскания долгов с покинувших родину россиян

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские судебные приставы начнут выдавать справки для взыскания долгов с россиян, переехавших на постоянное жительство за рубеж. Как сообщается на сайте Минюста России, 13 мая подписан указ президента, вносящий изменение в положение о Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"Согласно действующему законодательству, в случае выезда должника на постоянное жительство в иностранное государство исполнение исполнительного документа на территории Российской Федерации невозможно, исполнительное производство подлежит окончанию, исполнительный документ возвращается взыскателю, ему разъясняется порядок исполнения решения российского суда на территории иностранного государства", - напомнили в Минюсте. Для исполнения на территории иностранного государства решения российского суда взыскателю необходимо оформить ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения на территории иностранного государства, к которому должна быть приложена справка о неисполнении или частичном исполнении решения суда на территории России.

Изменения наделяют судебных приставов России полномочием выдавать такую справку, а директора ФССП - утверждать ее формы и порядок выдачи.