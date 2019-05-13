На юридическом форуме в Петербурге раскроют детали реформы "регуляторной гильотины"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Девятый международный юридический форум, который открывается во вторник в Санкт-Петербурге, станет площадкой для обсуждения реформы контрольно-надзорных органов. В ходе форума будет проведена презентация планируемых изменений.

"Одной из самых ожидаемых инициатив правительства РФ на площадке ПМЮФ (Петербургский международный юридический форум - прим. ТАСС) будут посвящены сразу две сессии: это будет первое обсуждение беспрецедентной по своему масштабу реформы с профессиональным сообществом", - сообщили журналистам в пресс-службе форума.

Реформа "регуляторной гильотины" предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований и вступит в силу с 1 января 2021 года, при этом детали реформы до сих пор не раскрывались.

"Презентация планируемых изменений законодательства и их обсуждение с экспертным сообществом состоится 16 мая на ПМЮФ в рамках дискуссии "Надзорная реформа: от регуляторного хаоса к умному контролю" на площадке форума", - сообщили в пресс-службе. В сессии примут участие глава аппарата правительства РФ Константин Чуйченко и замруководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов. Спикеры рассмотрят текущее состояние контрольно-надзорной деятельности и расскажут о грядущей реформе, также будут рассмотрены риски возникновения правового вакуума в результате отмены текущих правовых норм, реальность полного пересмотра нынешнего законодательства и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются авторы реформы.

В четверг замминистра экономического развития РФ Савва Шипов проведет сессию "Как сделать государственный контроль дружелюбным и эффективным: презентация нового законопроекта о госконтроле", также посвященную обсуждению реформы контрольно-надзорных органов.

Растущий интерес

Как отметили в пресс-службе, за девять лет работы форум стал главной площадкой для диалога юристов, политиков, экономистов и руководителей крупного бизнеса, а интерес к нему растет из года в год.

"Ежегодно в рамках ПМЮФ заключаются десятки важных межгосударственных соглашений, обсуждаются резонансные законопроекты и инициативы в сфере права, а эксперты ищут ответы на самые актуальные вопросы мировой повестки. На ПМЮФ-2019 уже зарегистрированы участники из 91 страны, из них 11 будут представлены впервые - это Дания, Польша, Канада, Иордания, Доминиканская Республика, Гватемала, Мали и Сальвадор", - отметили в пресс-службе. Кроме того, на форум приедут специалисты из африканских стран, в частности Ботсваны, Бенина, Ганы и Чада.

Нововведения в программе

Деловую программу форума откроет пленарное заседание "Право как искусство", в котором примет участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Всего в рамках форума пройдут 68 дискуссий, лекции и презентации, ток-шоу и игровые судебные процессы.

Новинкой в этом году на форуме станет направление "Фармацевтика". В ходе дискуссии будут подняты вопросы интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли, правовые проблемы обращения лекарственных средств и стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2030 года.

Еще одним важным событием станет вторая церемония вручения премии ПМЮФ в области частного права, которая уже получила неофициальное название "юридический Нобель". Шорт-лист премии формируется из выдающихся работ в сфере права, которые выдвигают лучшие университеты со всего мира. Лауреат премии получает 10 млн рублей и хрустальную статуэтку, созданную знаменитым дизайнером Каримом Рашидом. В 2018 году первым лауреатом "юридического Нобеля" стала профессор коммерческого права Ноттингемского университета Оршойя Тот за работу "Lex Mercatoria в теории и практике".