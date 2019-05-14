Компания "Азимут" решила отменить рейс Новосибирск - Ростов на SSJ

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" приняла решение отменить авиарейс на судне "Сухой Суперджет 100" (SSJ) из Новосибирска в Ростов-на-Дону, который в понедельник уже переносили с утреннего на вечернее время, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

"Отмена по решению авиакомпании", - сообщили в пресс-службе.

Авиарейс А4 220 на воздушном судне SSJ должен был вылететь в понедельник в 08:45 (04:45 мск), однако по решению авиакомпании его несколько раз переносили на вечернее время.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Авиапарк "Азимута" состоит из девяти самолетов Sukhoi Superjet 100. К 2022 году компания рассчитывает закупить еще семь таких самолетов.