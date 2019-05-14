В Долине гейзеров на Камчатке ввели месячник тишины из-за "свадеб" животных и птиц

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Экологи объявили месячник тишины в Долине гейзеров на Камчатке на время размножения животных и птиц, сообщила во вторник пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника.

"В Долине гейзеров начался месячник тишины. Приостановлено проведение плановых туристических экскурсий. Введён полный запрет на обзорный облёт ущелья реки Гейзерной. Присутствие людей и шум вертолётов могут негативно повлиять на благополучие группировки бурых медведей в это важное для них время", - говорится в сообщении.

В заповеднике отмечают, что Долина гейзеров - уникальное место, куда с появлением обильной растительности на прогретой земле устремляются десятки медведей, обитающих в Кроноцком заповеднике. Сейчас звери концентрируются в районе экскурсионной тропы на протяжении всего лишь 1,5 км. Ежедневно сотрудники заповедника встречают здесь до 15 особей. В этот же период долина становится "оазисом покоя" и для многих видов птиц - здесь наблюдается их массовый пролет и распределение по гнездовым участкам.

Сроки периода тишины - максимальной концентрации бурых медведей в парящем каньоне и необходимости снижения фактора беспокойства - определены до 30 июня, однако по результатам наблюдений учёных они могут корректироваться. "После оползней 2007 и 2014 годов, когда площадь термальной луговой растительности существенно сократилась, необходимость ограничения туризма в этот важный для зверей период возросла", - отмечается в сообщении.

Долина гейзеров представляет собой каньон шириной до 4 км, глубиной 400 м и длиной 8 км. Здесь сосредоточено более 40 гейзеров, множество термальных источников, грязевые котлы и тёплые озерца. С 1996 года Долина гейзеров входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как часть биосферного комплекса вулканов Камчатки. В 2008 году долина названа одной из главных достопримечательностей страны по итогам всероссийского конкурса "Семь чудес России".