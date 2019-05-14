В Японии надеются, что Россия продолжит смягчать визовый режим для японских туристов

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Ассоциация японских туристических агентств (JATA) надеется, что Россия продолжит ослаблять визовые требования к японским туристам для стабильного развития туризма между двумя странами. Об этом заявил во вторник вице-президент JATA Дзюнго Кикума на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Японской национальной туристической организацией (JNTO) и Российским союзом туриндустрии (РСТ).

"Для выполнения поставленных нами целей до 2023 года (увеличение взаимного турпотока между РФ и Японией до 400 тыс. человек - прим. ТАСС) мы будем реализовывать соответствующий план для различных регионов РФ. Так, уже в апреле этого года совместно с Агентством по туризму Японии была реализована поездка японских туристических компаний на Сахалин, в ходе которой мы провели встречи с представителями местных властей и представителями туризма. Конкретные туристические продукты будут созданы по каждому из регионов - для европейской части России, Сибири и других регионов", - сказал он.

"Наша ассоциация хотела бы также попросить российскую сторону оказать содействие в области дальнейшего смягчения визового режима для туристических групп для того, чтобы мы смогли выполнить поставленные цели", - добавил Кикума.

Он также выразил надежду, что предстоящая в 2020 году летняя Олимпиада в Токио поспособствует развитию взаимного туризма между РФ и Японией, как это произошло во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.