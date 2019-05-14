Британское телешоу сняли с эфира из-за смерти участника

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Одна из самых популярных в Великобритании телевизионных передач The Jeremy Kyle Show была снята с эфира на неопределенный срок из-за смерти ее участника, который скончался через неделю после завершения съемок очередного выпуска. Об этом сообщил телеканал ITV, на котором с 2005 года выходило данное телешоу.

"Все на ITV и в The Jeremy Kyle Show потрясены и опечалены вестью о кончине участника шоу через неделю после съемок нового выпуска", - сказал пресс-секретарь телеканала, отметив, что "роковая" передача не будет показана в эфире.

"Учитывая серьезность случившегося, ITV также решил приостановить как съемки, так и трансляцию The Jeremy Kyle Show, чтобы провести анализ данного выпуска телешоу", - добавил представитель телеканала.

Целью The Jeremy Kyle Show является установление с помощью детектора лжи и даже генетической экспертизы истинных причин различных конфликтных и жизненных ситуаций, в которых оказались гости передачи. Зачастую ее участники погружались в депрессивную атмосферу, переживая гнев и моральные страдания. В среднем один выпуск передачи собирал перед экранами миллионную аудиторию, то есть примерно каждый пятый телезритель просматривал это телешоу.