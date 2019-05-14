Сергей Нарышкин призвал развивать туристический потенциал малых городов России

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Малые города России обладают большим туристическим потенциалом, раскрыть который можно путем взаимного сотрудничества местных властей и меценатов, а также созданием необходимой инфраструктуры. Об этом сказал глава СВР, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола "Малые города России: историко-культурное наследие и комфортная городская среда".

"Большинство малых городов исторически расположены вблизи водных путей, и статистика свидетельствует о том, что водный туризм остается популярным видом отдыха. Я убежден в том, что потенциал сотрудничества между органами государственной и муниципальной власти, ответственными предпринимателями и профессиональным историческим сообществом в этой сфере очень велик", - сказал он.

По словам Нарышкина, развитие туристической составляющей малых городов России требует разработки актуальных экскурсионных программ и создания соответствующей инфраструктуры. "Существует потребность в регулярном обновлении экскурсионных программ, взаимодействии региональных туроператоров с музеями, высшими учебными заведениями, архивами. <...> Конечно, малые города испытывают потребность в инфраструктурном развитии. Нельзя упускать из вида вопрос качества жизни наших сограждан, постоянно проживающих в этих городах", - сказал председатель РИО.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова отметила, что развитие внутреннего туризма должно быть нацелено на молодежь, которая сможет лучше узнать историю своей страны. "Туризм, связанный с посещением малых городов, пользуется большой популярностью. Мы в первую очередь должны открыть страну своим гражданам. В том, что касается малых городов, нужно шире и глубже рассказывать, что можно в них увидеть, какие памятники и исторические объекты есть в них, что может узнать молодежь. Одна из задач, которая перед нами стоит - привлечь молодежь к познанию своей родины и через это познание шире понимать, в какой стране мы живем", - сказала она.

Сергей Нарышкин также принял участие в церемонии открытия выставки акварелей из коллекции Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея "Турецкий берег и задание Кутузова. Из истории российской разведки XVIII века", и осмотрел выставку-презентацию историко-культурного наследия и народных промыслов малых городов.